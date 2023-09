Leontine doet boekje open over relatie met Marco Borsato: ‘Wij staan allemaal achter hem’

Leontine herontdekt zichzelf

Marco Borsato houdt zich de laatste vrij stil. Af en toe geven zijn kinderen een kleine update over de gesteldheid van de zanger en nu is het de beurt aan Leontine om de wereld te vertellen hoe ze de afgelopen tijd is doorgekomen. In het interview zegt ze: “Als je zo lang samen bent geweest en allebei je eigen rol en plekje in dat huwelijk hebt, dan is het heel moeilijk om jezelf daarna weer te herontdekken.”

Scheiding Marco Borsato

Vooral de scheiding hakte er een flink in bij Leontine. Toen bekend werd dat Marco vreemdging met pianiste Iris Hond en daarna werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland, ontstond er een heuse mediastorm. “Er kwam toen veel bij mij binnen. De scheiding, het gemis van mijn gezin, dat was heel lastig. Ik heb dan de neiging om mezelf te verstoppen,” vertelt Leontien.

Update

Maar hoe gaat het nu met Marco? Leontien vindt het toch wat lastig om over haar ex-man te praten. Ze zegt: “Wij staan allemaal achter Marco. Ik vind het alleen lastig om over Marco te praten, omdat hij dat zelf helemaal niet doet. Er zal echter een moment komen waarop hij dat wel gaat doen.”

