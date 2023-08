Leendert Beeld RTL

Niet meer zo Alleendert: ‘B&B Vol Liefde’-Leendert date met déze twee bekende vrouwen

We dachten allemaal dat Leendert de ware liefde had gevonden bij Thalia in B&B Vol Liefde. Toch bleek dat geen match made in heaven te zijn. Maar niet getreurd, Leendert is niet zielig en alleen. Integendeel, hij heeft het hartstikke druk met allemaal andere vrouwen uit het programma.