Make it rain: Zó veel geld kreeg Kim Catrall met haar 1 minute of fame in ‘And Just Like That’

Kim Catrall in And Just Like That

Samantha Jones was een van geliefdste karakters van Sex and the City. Fans waren teleurgesteld toen bleek dat ze niet zou terugkeren in de sequal And Just Like That. Al lange tijd gaan de geruchten dat Kim Catrall en Sarah Jessica Parker, a.k.a. Carrie, totaal niet door één deur kunnen. Dit zou een van de redenen zijn dat Kim geen zin had om weer samen te werken. Tot nu!

In de laatste aflevering van het tweede seizoen zien we Samantha in een telefoongesprek met Carrie. Het is een hele korte scène waarin ze telefonisch afscheid neemt van Carrie’s oude flat. Het hele fragment duurde niet meer dan een minuut en de meningen erover zijn erg verdeeld. Sommigen vinden de scène maar weinig voorstelt, anderen genoten van de glimp van Samantha.

Geldbedrag

Wat je er ook van vindt, het geldbedrag dat Kim ervoor kreeg is bizar hoog. Het schijnt dat ze maar liefst 1,2 miljoen dollar ontving voor die one minute of (extra) fame.

Bekijk de scène tussen Carrie en Samantha hieronder.

Bron: RTL Boulevard