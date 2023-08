Survival of the fittest: dít zijn de eerste vier kandidaten van ‘Expeditie Robinson’ 2023

Jamie Vaes en Frits Wester in Expeditie Robinson

Jaimie Vaes en Frits Wester zijn te zien in het komende seizoen van Expeditie Robinson. Het zijn de eerste twee kandidaten die zijn aangekondigd voor de nieuwe reeks van het survivalprogramma van RTL 4.

Het seizoen is vanaf zaterdag 2 september te zien op RTL 4, de tweede aflevering volgt een dag later. Daarna wordt Expeditie Robinson wekelijks op zondag uitgezonden. De reeks wordt gepresenteerd door Nicolette Kluijver en Art Rooijakkers.

Chelsey en Iris

Ook model Chelsey Weimar en presentatrice Iris Enthoven doen dit jaar mee aan het befaamde programma. Op Instagram maken de dames hun deelname bekend. “Little Iris would be so proud.. een programma wat ik al zo lang écht geweldig vind, heb ik gewoon aan mee gedaan!! EXPEDITIE ROBINSON 2023,” schrijft Iris bij de foto.

Chelsey is even enthousiast over haar Expeditie-ervaringen. Ze schrijft: “Zolang ik mij kan herinneren ben ik een trouwe kijker van dit fantastische programma en ik heb altijd gehoopt dit ooit een keer zelf mee te mogen maken. Jeeeeetje wat was dit cool zeg… een onvergetelijk avontuur dat ik altijd zal blijven koesteren.”

Debuut voor Jamie

Het is het 23e reguliere seizoen van Expeditie Robinson. De vorige reeks werd gewonnen door meteoroloog Dennis Wilt. Het is een drukke week voor Jaimie Vaes, want zij kondigde eerder ook al aan dat zij binnenkort haar debuut zal maken op het witte doek.

