Kaj Gorgels onthult dít detail over naam van zijn ongeboren zoontje

Naam ongeboren zoontje

Het stel had jaren geleden een gesprek over babynamen en toen was er een jongensnaam die Gorgels noemde die er volgens hem ‘heel sterk’ uitsprong. Vuijk was het daarna soms wel en soms niet eens met de naam, maar toen in april bekend werd dat ze een zoon kregen werd de knoop doorgehakt. “Ik vroeg: weet je het zeker? En ze zei: ik voel het eigenlijk toch wel.”

Nog twee maanden

Het jongetje, het eerste kind van het koppel, wordt over zo’n twee maanden verwacht. Gorgels (32) vindt het vaderschap nog moeilijk voor te stellen. “Ik denk dat ik het pas op het moment dat ik hem in mijn armen hou echt besef.”

Voorbereiden op bevalling

Jessie Jazz Vuijk gaat dus soon bevallen van haar eerste kindje. Ze probeert zich zo goed mogelijk voor te bereiden op dat spannende moment, deelde ze eerder via haar Instagram Stories. ‘Ik ben mij langzaam aan het voorbereiden’, schreef Jessie over de bevalling die eraan zit te komen. ‘Ik pak alles aan en dompel mij helemaal onder in alle kennis die er al is. Uiteindelijk gaat mijn lijf dit doen en mag het hoofd uit, maar het geeft zo veel vertrouwen om te weten hoe geniaal het bevallingsproces werkt’, aldus Jessie, die deelde dat ze al ruim voordat ze zwanger was een fascinatie ontwikkelde voor bevallen.

