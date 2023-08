Jaimie Vaes is weer happy in love en dít is de gelukkige

Jaimie staat deze maand op de cover van de Playboy. De influencer straalt bij de onthulling van haar pikante foto's.

Gelukkig in de liefde

Het was een grote droom van Jaimie Vaes om op de cover van de Playboy te staan en deze maand is het zover. Tijdens de onthulling was ze niet alleen. Afshin Momadi, eerst een vriend, toen haar vriendje en toen haar ex, was ook aanwezig. En wat blijkt: de twee zijn weer happy in love!

Met een grote grijns vertelt Jaimie aan RTL Boulevard dat ze weer samen zijn. "We hebben een break gehad. Het was goed om even een afstand te hebben. Hij is er echt in alle tijden geweest. Minder leuke tijden, heel leuke tijden.”

Ze vervolgt: “Ik kwam natuurlijk net uit een roerige periode met mijn ex. Dus we zijn het nu weer op een manier aan het proberen. Met respect naar elkaar. En we zien wel waar het schip strandt.”

Jaimie Vaes en d'r nieuwe vriend

Vriend Afshin Momadi is hartstikke trots op wat Jaimie heeft gepresteerd en vind het geen probleem dat ze naakt heeft geposeerd in de Playboy. “Ik vind alles leuk aan Jaimie. Ze is een prachtige, getalenteerde vrouw. Ze heeft veel meegemaakt. Ik vind het een mooie prestatie dat ze nu op de cover van de Playboy staat. En ik ben heel trots op haar.”

Bekijk het hele interview met de kersverse love birds hieronder.

Tekst gaat verder onder de video.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door RTLBoulevard (@rtlboulevard) op 3 Aug 2023 om 0:49 PDT

Jaimie Vaes neemt drastisch besluit ‘Ik heb nu energie om dingen te doen die ik echt belangrijk vind’

Geen alcohol meer

Jaimie vertelt in de nieuwe editie van Playboy dat ze gestopt is met het drinken van alcohol, omdat het voor haar “een valkuil” is. “Ik hou van alcohol, ik drink het liefst de hele dag door”, zegt Vaes, die met haar zoontje Lío op Ibiza woont en alleen voor werk terug naar Nederland komt. “En in mijn kringen is het volkomen normaal om overal een drankje bij te nemen, niemand kijkt ervan op als je bij het ontbijt een mimosa bestelt.”

De influencer en ex-vriendin van Lil Kleine is regelmatig in de sportschool te vinden en dat leven is niet goed te combineren met alcohol, stelt ze. “Het heeft een negatieve invloed op je lijf, en ook op je manier van eten de volgende dag”, zegt ze. “Ik wil niet zeggen dat ik nooit meer een drankje ga doen, maar op dit moment wil ik mijn gezonde levensstijl even vasthouden.”

En het resultaat mag er zijn. Zó ziet Jaimie eruit op de cover van de Playboy.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Playboy NL (@playboy_nl) op 3 Aug 2023 om 0:45 PDT

Bron: ANP, RTL Boulevard