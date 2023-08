Isa Hoes trekt later het liefst in bij haar kinderen: ‘Heb ook voor hen gezorgd’

Kinderen

Isa geeft in de podcast toe dat ze het liefst zo lang mogelijk bij haar kinderen wil wonen. “Het ideaalbeeld is dat je lekker bij je kinderen heel lang kan blijven wonen.” Naast dat ze dat gewoon “heel gezellig” zou vinden, vindt ze het vooral heel leuk “om bij jonge mensen te zijn”. “Een beetje reuring in je leven”, legt ze uit.

Toch vindt ze privacy ook erg belangrijk. “Je zou wel je eigen plek willen hebben. Ik wil niet echt in hun huis wonen. Dit is een soort droomscenario wat waarschijnlijk niet kan.” Hoe haar kinderen hier over denken vertelt ze niet. Isa zou het in ieder geval wel zo eerlijk vinden. “Ik heb ook voor hun gezorgd. Ik zou het helemaal niet erg vinden als zij op mijn oude dag nog wat voor mij doen.”

Oude dag

Of Isa er op haar oude dag nog steeds zo over denkt weet ze niet. “Ik weet natuurlijk niet hoe ik me voel. Misschien wil ik wel heel lang op mezelf blijven. Ik heb geen idee nog.” Marc-Marie heeft een heel ander ideaalbeeld. “Mijn favoriete beeld is in een groot huis met een aantal vrienden en dan zelf zorg inkopen. Dat je zelf een soort bejaardentehuis maakt. Maar met wie dan en wat dan, is ook nog best ingewikkeld.”

Bron: RTL Boulevard