Joy Delima over Netflix-film ‘Happy Ending’ en communiceren in bed: ‘Je moet alles kunnen zeggen’

Flair sprak met haar over haar ervaringen op de set en haar kijk op seks.

Het overkoepelende thema van de film is seks én communicatie. Hoofdpersonage Luna worstelde enorm met communiceren in bed, terwijl jouw personage, Eve, juist heel open is over seks. Was dit herkenbaar voor jou?

“Ik zou wel meer richting Luna gaan, eigenlijk, als Joy zijnde. Ik denk dat ik mij eerder ongemakkelijk kan voelen in de communicatie. Dus het was extra leuk om Eve te spelen; dat was heel leerzaam en bevrijdend. Je realiseert je: je kan dingen gewoon vragen en dat voelt eigenlijk heel normaal. Als ik het terugzie, denk ik: ik wou dat ik meer als Eve was.”

Dus communiceren over seks met jouw partners vind je, net als Luna, eerder lastig?

“Ja. Dat is ook waarom ik ben gaan schrijven; omdat ik dat niet kon. Ik heb mezelf daarin heel erg in getraind – los van seks – door bijvoorbeeld een massage te boeken. Als er dan te hard werd gemasseerd, dwong ik mezelf om te zeggen: ‘Mag het iets zachter?’ Want dát vond ik dus ook heel moeilijk.

Je ziet vaak dat mensen die moeite hebben om in bed te communiceren people pleasers zijn en het moeilijk vinden om op elk vlak in hun leven grenzen te stellen. Ik heb het mezelf gegund om te oefenen op een manier die niet beangstigend was. Dat hielp mij heel erg. Het was nog steeds spannend, omdat ik nog steeds tijdens een massage dacht: nee, ik kan deze druk wel aan.”

Wat is jouw beste tip om laagdrempelig te communiceren over seks?

“Dit is niet per se zelfpromo, maar ik schrijf natuurlijk columns over seks en wat ik dan best wel vaak van mensen hoor, is dat ze de columns lezen en deze delen met anderen zodat ze het erover kunnen hebben. Daarna vragen ze: ‘Wat vind je hiervan? Wat roept het bij jou op?’ Op die manier hoef je er niet zelf over te beginnen, want dan geef ik een voorbeeld in de column.

Je kan ook samen een film kijken en als er dan iets gebeurt, kan je aan je partner vragen: ‘Wat vind jij hiervan?’ Dat is best wel laagdrempelig. En ik zou aanraden dat zodra je iets wil bespreken op seksueel gebied, om dat niet tijdens de seks te doen.

Vaak hebben mensen niet de headspace om die vraag te begrijpen. Je moet alles kunnen zeggen tijdens de seks, maar als je echt iets wezenlijks wil bespreken, zou ik het aanraden om te praten als jullie gewoon op de bank zitten. Je kan zeggen: ‘Ik heb zin om even met je te praten hierover.’ Zodat het gesprek los van de seks gekoppeld kan worden en je dit vervolgens kan implementeren in bed uiteindelijk.”

Waarom vind je het belangrijk dat er zo open mogelijk gesproken wordt over seks?

“Omdat er heel weinig plekken zijn in je leven waar je dat leert. Op school krijgen we vrijwel geen seksuele voorlichting, althans toen ik op school zat. Er zijn heel veel mensen die dat nooit hebben geleerd en in situaties komen waarin ze niet weten hoe ze grenzen moeten aangeven.

We leren over voortplanting, soa’s en zwangerschap, maar niet over wat genot mag zijn. En hoe je dat bereikt en hoe je dat aangeeft. Ik vind het belangrijk dat we dat leren omdat seks iets is wat bijna iedereen ooit in zijn leven gaat doen.

We praten er alleen niet over. Ik dacht vroeger: ik ben kapot en het ligt aan mij, omdat ik geen orgasme kon bereiken. Toen ik daar eenmaal open over was, ontdekte ik dat anderen hetzelfde dachten en hetzelfde ervaarden.

We kunnen van elkaar leren en ik denk dat als we allemaal bijtijds over seks leren praten dat we een veiligere seksleven creëren voor iedereen zodat iemand weet wanneer iets niet oké is. Zoals stealthing; dat is wanneer iemand stiekem het condoom verwijderd.

Daar heb ik toen over geschreven en mensen reageerden daarop met: ‘Oh my god, dat heb ik ook ervaren, maar ik heb er nooit bij stilgestaan dat dat bewust gebeurde.’ Het is zo belangrijk om te weten dat je voor iets op mag komen en dat je iets mag eisen.

Soms is iets zo lang vanzelfsprekend in je leven, zoals: seks is penetratie en het einde van seks zijn orgasmes. Als je daar niet bij stilstaat, dan ga je dat nooit bevragen. Om daar doorheen te komen moeten we er meer over praten.”

De film is vorige zomer opgenomen. Je bent nu een jaar ouder, heb je iets geleerd van deze periode?

“Dit was mijn eerste queer-rol – ik ben zelf ook queer, maar ik heb nooit een queer personage in een film gespeeld. Ik kon een keer meer ‘masculiniteit’ in een rol stoppen; dat vond ik fijn.”

Ben je altijd open geweest over je queer identiteit?

“Sinds vorig jaar weet mijn familie het. M’n vrienden wisten het wel, maar ik heb er nog nooit iets over geschreven. Het is exact een jaar geleden, want het gebeurde net na mijn verjaardag. Ik dacht: ik ga nu richting de dertig en ik wil dit niet nog meedragen als geheim. Deels vanwege het werk dat ik doe en waar ik allemaal over schrijf. In dat opzicht is er heel weinig veranderd, want ik denk gewoon: dit is het, accept me.”

Wil je nog gaan schrijven over je zoektocht naar je identiteit?

“Ik merk dat ik het heel fijn vind om zelf eerst dingen uit te zoeken voordat ik erover schrijf. In het verleden, met m’n columns, heb ik over bepaalde dingen misschien iets té vroeg geschreven. Dan lees ik dat terug en denk ik misschien was het nog een beetje te kwetsbaar. Ik moet het eerst even uitzoeken en erover nadenken.”

Welke eigenschappen delen jij en jouw personage? In hoeverre herken jij jezelf in Eve?

“Ze is heel principieel. Ze stelt bepaalde vragen voorafgaand het trio, zoals: ‘Hoe vaak doen jullie aan trio’s?’ En: ‘Hebben jullie een open relatie of niet?’ Ze zou bepaalde dingen niet doen als het niet koosjer aanvoelt. Ze is wel die vrije vrouw, maar je moet wel real blijven. Als in: je moet niet tegen mij gaan liegen. Dat hebben we gemeen. Wat we doen, doen we goed gecommuniceerd en helder.”

Op welke manier heeft het werken aan deze film een impact gehad op jouw kijk op seks?

“Mijn kijk op seks heeft het niet echt veranderd, omdat ik er zelf zo veel mee bezig ben. Wat wel opviel, is dat er veel vrouwen op de set waren. Regisseur, focus pullers (mensen op set die ervoor zorgen dat het beeld altijd in focus blijft, red.), opnameleiders en de intimiteitscoördinator. Dat voelde heel veilig.

Het was een heel veilige sfeer op de set waar nooit mensen boos werden en dat dat maar gerechtvaardigd werd. Joosje, de regisseur, is ook gewoon heel vrolijk en ze wil dat iedereen het goed heeft. Zo kan het ook. Vaak gebeurt dat gewoon anders; mensen hebben haast en dan worden ze boos op elkaar.”

Hoe is het om die intieme scènes te spelen met zoveel mensen om je heen?

“Het is een closed set. Iedereen die op dat moment niet aanwezig hoeft te zijn, mag er niet zijn. Gewoonlijk kan iedereen op zijn telefoon via een app meekijken naar wat er op het scherm gebeurt, maar die gaat dan uit.

Ik vind het altijd spannend, want het blijft gewoon kwetsbaar. Het was m’n tweede dag en toen hebben we de trio-scène opgenomen. Wat hielp, is dat ik de mensen nog niet heel goed kende. Bij Dirty Lines moest ik aan het einde mijn naaktste en intieme scène draaien en toen voelde het awkward. Ik dacht: ‘Ik ken jullie heel goed en en nu gaan jullie mijn billen zien.’

Onze intimiteitscoördinator voor deze film, Markoesa Hamer, is zo lief en zo fijn. Ik voelde gewoon dat als ik zou zeggen ‘Ik wil nu stoppen’, dat alles zou stoppen. Het is nooit helemaal niet spannend of awkward, want het blijft intiem, maar zo ver het kan is al het ongemak weggenomen en was het zo veilig mogelijk.”

Happy Ending is nu te streamen op Netflix.