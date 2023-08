Geruchtenmolen draait overuren: Igone de Jongh wil scheiden van Thijs Römer

Yvonne Coldeweijer deelt maandagmorgen de ‘scoop’ dat Igone niet langer verder wil met de acteur en wil scheiden.

Igone de Jongh wil scheiden van Thijs Römer

Thijs is recentelijk veroordeeld tot drie maanden celstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Daarnaast krijgt hij een maximale taakstraf van 240 uur. Niet lang na de uitspraak van de rechter kwamen er geruchten dat Thijs tijdens zijn huwelijk met Igone zou zijn vreemdgegaan met influencer Noor de Groot. Sander, de man van Noor de Groot en tevens vriend van Thijs, heeft dit bevestigd. Zowel Noor als Thijs gingen dus vreemd.

Volgens roddelkoningin Yvonne Coldeweijer is de boel nu echt geëscaleerd tussen Igone en Thijs. “Igone gaat scheiden van Thijs Römer. Volgens een betrouwbare spion is het definitief over en uit, nadat Thijs haar afgelopen week alles heeft opgebiecht om een soort van ‘schoon schip te maken’. En de details zijn shocking!”, schrijft ze op Instagram.

Zo zou Igone behoorlijk in shock zijn door de rechtszaak. “Omdat ze nooit heeft geweten dat Thijs schuldig was aan seksueel contact met minderjarigen. Hij deed altijd alsof er niks was gebeurd en zij geloofde hem.”

“Maar de afgelopen dagen heeft hij er nog even een schepje bovenop gedaan, toen hij heeft opgebiecht aan Igone dat hij inderdaad een affaire heeft gehad met Noord, Queen of Red Flags. Hij heeft toegegeven dat hij inderdaad is vreemdgegaan”, schrijft ze.

Slachtoffer van Thijs Römer verrast door celstraf ‘Dat meen je niet’

Nóg een affaire

Maar volgens Yvonne is er nóg meer juice. “Als je dacht dat dat alles was wat hij heeft opgebiecht...nope! Tijdens dat hij zo nu en dan wipte met Noor, had hij ook een jaar lang een affaire met zijn tegenspeelster Emma Buysse (27) die hij kent van het toneelstuk waar hij recentelijk in speelde. En hij vertelde het nog aan Igone alsof het niks was. Deze man is echt ziek.”

Yvonne vervolgt: “Igone is nog meer in shock dan voorheen. Ze is natuurlijk gekwetst, maar inmiddels ook woedend en wil per se deze maand nog de scheidingspapieren tekenen. Good for you, meid. Weg ermee en never look back.”

Igone de Jongh en Thijs Römer Beeld Instagram Life of Yvonne

Bron: Instagram Life of Yvonne