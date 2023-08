Glennis Grace denkt niet dat carrière is verpest door Jumbo-rel

“Nee, dat idee heb ik niet”, zegt Grace als haar gevraagd wordt of ze het idee heeft dat haar carrière verpest is. “Het feit dat ik gecanceld ben, is niet iets waar ik voor heb gekozen. Dat is ineens de wereld ingeroepen in de tijd waar we nu in leven en dat is gewoon kut.”

Ondanks dat de zangeres niet vindt dat haar carrière verpest is, moest ze wel toezien hoe de nodige optredens werden geannuleerd. “Datgene wat je al je hele leven doet, je passie die wordt weggenomen, dat voelt letterlijk alsof je geen adem krijgt. Je bent de controle volledig kwijt”, zegt Grace daarover.

Door het voorval heeft de Amsterdamse naar eigen zeggen veel vrienden verloren, iets wat ze ook erg vond. “Zelfs mensen uit mijn dichte omgeving die mij heel anders gingen behandelen en gingen ghosten. Dat vind ik denk ik het allerergst van alles, dat je mensen om je heen verliest of dat mensen nu een beeld van je hebben dat niet zozeer klopt.”

Bron: ANP