Geraldine Kemper waarschuwt voor nepadvertenties: ‘Trap er niet in’

Geraldine laat weten dat ze elke dag “tientallen” berichten krijgt van mensen die haar in de advertenties voorbij hebben zien komen op social media. Sommigen van hen hebben hun gegevens al afgegeven en anderen hebben al geld overgemaakt, aldus de presentatrice.

Geraldine Kemper waarschuwt volgers

“HET IS FAKE! SCAM. Trap hier niet in. Je bent je geld kwijt”, schrijft Geraldine. “Alles wat je hoort of ziet, is fake. Ik zeg niets over crypto. Wees gewaarschuwd”, besluit ze.

Nepadvertenties

Vorige week waarschuwde ook Heel Holland Bakt-jurylid Janny van der Heijden voor nepadvertenties met haar foto. Ze zou dieetpillen promoten, maar dat is niet het geval, stelde ze.

Vorig jaar spande journalist Jort Kelder een rechtszaak aan tegen Google en Twitter, omdat zij het mogelijk maakten dat er via hun platformen nepadvertenties met zijn beeltenis werden gedeeld. De rechter oordeelde echter dat de techreuzen daar niet voor aansprakelijk konden worden gesteld.

Bron: ANP