Freek Vonk gooit het over een andere boeg: ‘Je moet je niet gek laten maken’

De jeugd van Freek Vonk

De serie wordt geproduceerd door NL Film en Freeks eigen productiehuis Studio Freek. In de dramaserie zal de 40-jarige Vonk zelf in de rol kruipen van de volwassen Freek. Zijn jongere versie wordt gespeeld door een acteur.

De volwassen Freek wordt in de serie door zijn ouders gevraagd om de zolder op te ruimen. Daar vindt hij oude VHS-banden waarop te zien is hoe hij samen met zijn twee beste vrienden de natuur verkent en vastlegt op beeld.

Elke aflevering bekijkt de volwassen Freek zo’n band en wordt de kijker getrakteerd op een avontuur uit zijn jeugd. Iedere keer staat een specifiek dier, bepaald gedrag of een thema centraal, meldt NL Film. De voorlopige werktitel van de serie is De Freek Tapes. Het is nog onduidelijk wanneer de serie te zien zal zijn.

Eer

“Dit is niet alleen een gigantische eer, maar vooral een prachtige kans om te laten zien hoe het is om ‘anders’ te zijn dan de rest. Dat je je niet gek moet laten maken door je omgeving, maar gewoon je eigen gevoel moet volgen en altijd jezelf moet kunnen zijn en blijven ongeacht wat mensen van je vinden of tegen je zeggen”, zegt Freek in een reactie.

Producent NL Film laat weten dat de serie mede gemaakt wordt door de makers van de eigenzinnige VPRO-jeugdserie De Regels van Floor.

Bron: ANP