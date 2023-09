Baby number two: Eva Jinek is bevallen van een dochter en zó heet ze

Eva Jinek heeft een dochter

Het regent beschuit met muisjes in huize Jinek want de familie heeft een nieuw lid mogen verwelkomen. “Ons eigen zondagskind is er! Op 3 september is ze geboren: Salo Leonora Van der Voorn. Onbeschrijfelijk lief, we willen haar allemaal opvreten”, schrijft Eva bij de foto van de kleine Salo.

De tekst gaat door onder de Instagram-post.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Eva Jinek (@evajinek) op 8 Sep 2023 om 8:05 PDT

Family matters Zo ziet de familie van Eva Jinek eruit

Grote broer Pax

Eva is al een aantal jaar samen met haar vriend Dexter van der Voorn, die ze leerde kennen tijdens de opnames van De Verenigde Staten van Eva. In 2018 werd Eva’s zoon Pax geboren, die af en toe (onherkenbaar) op haar Instagram-pagina verschijnt.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Eva Jinek (@evajinek) op 8 Sep 2023 om 8:06 PDT

Bron: Instagram