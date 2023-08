Laatste loodjes: Eva Jinek showt haar babybuik op Instagram

Laatste loodjes

In een rode jurk poseert Eva voor de camera. Het is overduidelijk dat Jinek in de laatste loodjes van haar zwangerschap zit. Bij de foto plaatst ze alleen een toepasselijke smiley: ‘💃🏼’.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Eva Jinek (@evajinek) op 12 Aug 2023 om 6:57 PDT

Vriend van Eva

In het verleden had Eva Jinek relaties met bekende mannen, zoals Freek Vonk en Bram Moszkowicz. Maar de huidige vriend van Eva Jinek is vrij onbekend. Ze is heel gelukkig met een man die áchter de schermen werkt. Maar wie is die man nou eigenlijk? Haar vriend heet... tromgeroffel... Dexter van der Voorn. Eva en Dexter zijn voor elkaar gevallen tijdens de opnames van het programma De Verenigde Staten van Eva. Dexter werkt als productieleider en was mee op reis naar Amerika. Daar is de vonk overgesprongen. Eenmaal in Nederland werden de tortelduifjes al snel samen gespot en sindsdien is Dexter officieel de vriend van Eva.

Al gauw werd de relatie opgepikt door de media en kon de presentatrice haar nieuwe liefde niet meer verbergen. Inmiddels is het stel al een tijdje gelukkig met elkaar. Op 12 maart 2018 werd bekend dat ze samen hun eerste kind verwachtten.

Eerste kind

Op 6 september 2018 zijn Eva en Dexter allebei voor het eerst ouders geworden van hun zoon Pax Valentijn. De bevalling verliep helaas alles behalve soepel. Eva beviel via een ongeplande keizersnede en kon door de heftige buikoperatie wekenlang amper lopen of haar baby optillen, liet ze later weten. Hopelijk verloopt dat nu soepeler voor de tv-host.

