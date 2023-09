Emma Kok wil wereldberoemd worden maar haar gezondheid zit haar soms in de weg

Gastoptreden

Samen met haar gezin wordt Emma ingevlogen door André Rieu voor een gastoptreden in Malta. Ze zingt het nummer Voilà van de Franse zangeres Barbara Pravi, ze weet iedereen te emotioneren. In juli mag ze het nummer nog een keer zingen op het Vrijthof in Maastricht, de video gaat viral. Ze weet precies wat ze wil: “Wereldberoemd worden, een superster. Heel cliché misschien, maar dat is echt mijn meisjesdroom”, legt ze uit aan RTL Nieuws.

Gezondheid

Maar naast beroemd worden is er nog iets wat ze net zo graag wil, gezond zijn. Emma heeft de zeldzame chronische ziekte gastroparese, ook wel maagverlamming genoemd. Haar maag verdraagt en verteert nauwelijks voedsel. Ze krijgt daarom 22 uur per dag vloeibare voeding binnen via een maagsonde.

De ziekte heeft een grote invloed op het leven van Emma. Overal waar ze heen gaat gaan twee pompen mee in een grote tas. Ook ’s nachts zit ze aan de pompen vast vertelt ze in het interview met RTL Nieuws.

Wanneer ze met haar gezin dineert zit Emma erbij met een gepureerd babyhapje en een stukje rijstwafel. Dat is het enige waar haar lichaam aankan.

Klein meisje

Ook als klein meisje sleept ze de pompen al mee naar school. Toen stonden ze nog op een rollator omdat ze veel te zwaar waren voor Emma. Emma spreekt uit wat ze al heel jong voelde: “Ik ben niet zoals de rest.” Dit werd vooral duidelijk na een ongelukje op school. Samen met een vriendinnetje hing ze aan het klimrek toen ze omvielen en de sonde losschoot. Al snel werd ze met spoed naar het ziekenhuis gebracht om haar sonde terug te plaatsen.

Succes

Ondanks deze worsteling heeft de zangeres veel succes. Zoveel succes dat ze haar laatste schooljaar, VMBO 4, waarschijnlijk mag afmaken op de wereldschool. “Ik krijg dan online les. Dan kan ik op tournee leren en opdrachten en toetsen maken in het hotel. Of in het vliegtuig of in de bus.”

Op het podium voelt ze zich vrij, zingen maakt haar leven stukken mooier. Maar de worsteling is daarmee niet verdwenen.

Bron: RTL nieuws