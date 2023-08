Just married: Duncan Laurence deelt jaloersmakende foto’s van droomhuwelijk

Duncan Laurence getrouwd

De huwelijksfestiviteiten vonden plaats in Häringe Slott in Zweden. “Mr & Mr de Moor”, schrijft Duncan de Moor, zoals de Arcade-zanger echt heet, bij de beelden. Een van zijn beste vriendinnen deelde eerder al twee kiekjes van de bruiloft op haar Instagram stories.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Duncan Laurence (@itsduncanlaurence) op 21 Aug 2023 om 1:39 PDT

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Jels Ke (@jels_ke) op 21 Aug 2023 om 1:41 PDT

Een jaar geleden vertelde de 29-jarige Duncan al aan Shownieuws dat hij en zijn partner “lekker privé achter de schermen ergens in Zweden” zouden gaan trouwen. “Werk en privé gescheiden houden, is superfijn. Duncan Laurence trouwt niet, Duncan de Moor trouwt in dat geval.”

