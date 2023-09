Casa di Douwe: Douwe Bob zet zijn woonboot te koop en zó ziet die eruit

Zó ziet zijn woonboot er van binnen uit.

De woonboot van Douwe Bob

Douwe Bob woont al een aantal jaren met veel plezier in een woonboot in Amsterdam. “Ik ben altijd wel heel erg verliefd geweest op het water, het water van Amsterdam”, vertelt hij in Beste Zangers. Maar helaas is zijn stulpje niet zo praktisch nu hij drie kleine kinderen heeft, geeft hij toe.

“Het is levensgevaarlijk. Hij (zijn zoontje, red.) begint nu al te lopen en ik merk met kruipen dat ie ineens weg is. Als hij straks gaat lopen… ik ben nu al alles aan het afzetten. Het is gewoon niet handig.” Tijd voor een verhuizing, dacht de zanger. Of hij bij zijn verloofde Anouk gaat intrekken of een nieuw huis gaat kopen, is niet duidelijk. Voor hoeveel geld hij de boot te koop heeft gezet, is ook onbekend.

Home sweet home

De woonboot, een voormalig bootschip, van Douwe Bob is zeker geen kleine badkuip. Integendeel, volgens Bekende Buren heeft de boot maar liefst 320 vierkante meter woonoppervlak. De boot heeft drie woonlagen en 11 verschillende kamers. Er zijn zelfs een whirlpool en sauna aanwezig op het woonschip, aldus Bekende Buren. Not too shabby! Waar je de boot van de zanger kan spotten? In Amsterdam tegen het KNSM eiland aan.

Benieuwd hoe zijn drijvende stulpje er van binnen uitziet? Bekende Buren heeft een paar mooie kiekjes van zijn woonboot verzameld. En hieronder zie je een video van een hometour die Douwe Bob recentelijk maakte van zijn boot. Mensen konden namelijk een paar maanden geleden een overnachting winnen op zijn woonboot ter ere van het Eurovisie Songfestival. De boot ziet er heel tof uit, je kijkt je ogen uit!

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door 𝕯𝖔𝖚𝖜𝖊 𝕭𝖔𝖇 (@douwebob) op 4 Sep 2023 om 1:58 PDT

Bron: Bekende Buren, RTL Boulevard