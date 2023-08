Donny Roelvink openhartig: heeft hij nog contact met zijn ex-vriendin Janice Blok?

Daar hoeft Donny niet lang over na te denken…

Nummer één

“Ik zal altijd mijn broer boven wie dan ook verkiezen, hij is nummer één”, zegt Donny standvastig. Bovendien lijkt het hem ‘heel tof’ om met Dave mee te doen aan het programma Special Forces VIPS.

Geen contact

Vervolgens deelt de Roelvink-telg dat hij geen contact meer heeft met Janice. “We hebben geen ruzie, maar ze is een ex denk ik altijd maar”, legt hij uit. “Het is een hoofdstuk dat je afsluit en op een gegeven moment ga je gewoon verder met je leven. Ik wens haar het beste toe en ik hoop zij mij ook.”

Nieuwe vriendin

Janice besloot in Donny’s DM te sliden en the rest is history. Na een relatie van twee jaar gingen ze eind 2021 uit elkaar. Inmiddels heeft Roelvink een nieuwe vriendin die hij bewust uit de schijnwerpers houdt. De behoefte om er online veel over te zeggen, heeft hij niet. “Die gekkigheid ga ik niet nog een keer doen. Dat heeft me allemaal geen positieve dingen opgeleverd”, vertelde hij in de podcast Pauls Huisfeest. Wel deelde hij: “Ik heb iemand thuis. Daarom ben ik ook niet zo wild bezig. Ik geniet gewoon heel erg van thuis zijn en ik heb een heel lieve meid thuis zitten nu.”

Bron: RTL Boulevard