Let's get married! Dit is Douwe Bobs verloofde Anouk

Douwe Bob en zijn verloofde Anouk

De relatie tussen Douwe Bob en zijn verloofde Anouk had ups en downs. Begin 2022 waren ze even uit elkaar en was net het nieuws naar buiten gekomen dat de zanger bij twee andere vrouwen twee kinderen had gekregen. Anouk was zelf toen nog hoogzwanger van baby nummer drie.

In mei 2022 werden Anouk en Douwe Bob ouders van zoontje Elias. De twee kwamen toen weer bij elkaar en zijn sindsdien hartstikke gelukkig. “Ik had een aantal jaren een heftig en wild leven. Met Anouk was het voor het eerst dat een persoon niet de deur dichtgooide nadat ik vreemdging en dat is zo vertederend,” vertelde hij een paar maanden geleden aan RTL Boulevard.

Op zijn dertigste verjaardag besloot de zanger in het bijzijn van familie en vrienden Anouk ten huwelijk te vragen, en ze zei ja! Leuk detail: de verlovingsring die Douwe Bob aan z'n vriendin gaf was een erfstuk, namelijk de ring van zijn moeders oma. Wanneer de twee in het huwelijksbootje gaan stappen, is nog niet bekend.

Hoe de verloofde van Douwe Bob eruitziet? Wij hebben een paar lieve kiekjes van het verliefde stel verzameld. Echt een happy family met z'n drietjes!

Bron: AD, RTL Boulevard