Deze Love Island deelnemers zijn nog steeds dolgelukkig samen

Rowenna en Donny

Ze leren elkaar kennen tijdens de opnames in 2021. De tortelduifjes zijn sindsdien onafscheidelijk en zijn druk opzoek naar een woning. Eerder dit jaar vertelde Donny in VROUW Glossy waarom hij zo gek is op Rowenna. “Wij vormen echt een team, we staan altijd klaar voor elkaar. Ro en ik vullen elkaar heel erg aan. Ik miste wat structuur in mijn leven, dat heeft zij me gegeven. Zelf ben ik iemand die met de dag leeft en ook echt van elke dag geniet. Die spontaniteit heb ik juist weer in haar leven gebracht.”

Marvin en Lio

Tijdens het vorige seizoen sloeg bij de Nederlandse Marvin en de Belgische Lio de vonk over. Het stel is inmiddels een jaar samen en zijn smoorverliefd. De twee verwachten hun eerste kindje, een zoon!

Cas en Esmee

Ze deden allebei aan een ander seizoen mee, toch hebben ze elkaar gevonden. Esmee won het programma met Job en Cas verlaat de opnames met Jotti. Beide relaties stranden en ze vinden de liefde bij elkaar.

Gianni en Eilish

Ruim drie jaar geleden leren de twee elkaar kennen en ze zijn nog altijd dol op elkaar. Begin dit jaar besloten ze zelfs om samen te wonen. “Nu verlang je er wel naar om elke dag bij elkaar te zijn, dus dat is alleen maar fijn”, vertelt Gianni hierover aan Grazia.

Bron: RTL Boulevard