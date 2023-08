Op een roze wolk: deze BN'ers zijn zwanger van hun eerste kindje

En wat zijn ze allemaal mooi zwanger!

Anna Nooshin

Het laatste babynieuws is dat van Anna Nooshin. De influencer en presentatrice verwacht een kindje met haar nieuwe liefde Thijs Boermans. De twee houden hun relatie het liefst privé, maar zijn allebei heel gelukkig met de zwangerschap. “Ik heb iemand gevonden die bij mij zo veel geluk naar boven haalt, dat het allemaal goed genoeg voelt om een kleintje de wereld op te zetten. En dat is zij (Anna, red.). Maar ik vind het fucking eng”, vertelde Thijs in een podcast.

Rianne Meijer

Rianne Meijer trouwde vorig jaar met Roy Atiya in Italië. De bruiloft zag er echt uit als een droom. Een paar maanden later deelden ze het leuke nieuws dat ze in verwachting zijn. Die twee zijn echte couple goals!

Yvonne Coldeweijer

Wie ook niet in het lijstje mag ontbreken is Yvonne Coldeweijer, de bekendste roddelkoningin van Nederland. Ze is nu al ruim 22 weken zwanger en maakt het goed. Verder houdt de juicequeen haar zwangerschap vooral voor zichzelf.

Jessie Jazz Vuijk

Ook Jessie Jazz Vuijk is in verwachting van haar eerste kindje, samen met Kaj Gorgels. En het wordt een...jongetje! De naam weten ze ook al, maar die houden ze nog even voor zichzelf. Jessie is heel open over haar zwangerschap die niet altijd fijn is. Zo vertelde ze dat ze zich mentaal behoorlijk slecht voelde in het begin, al gaat het gelukkig nu een stuk beter.

Pip Pellens

Pip Pellens en haar man Pim Wessels verwachten heel binnenkort een baby. De twee trouwden in 2021 en kunnen niet wachten om de kleine in hun armen te houden.

Mikky Kiemeney

Voetballer Frenkie de Jong en zijn vriendin Mikky Kiemeney zijn ook in verwachting van hun eerste kindje. De twee zijn inmiddels verloofd, maar de bruiloft staat nog op de planning.

