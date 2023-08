Bekende in de politiek: dit is de vrouw van Pieter Omtzigt

Zijn vrouw blijkt geen onbekende te zijn in de politiek.

De vrouw van Pieter Omtzigt

Ayfer Koç (52) is al jaren de vrouw van Pieter Omtzigt. Net als haar man heeft zij ook in de politiek gezeten. Jarenlang is ze CDA-raadslid geweest bij de gemeente Enschede, maar daar stopte ze in 2022 mee. Eind 2021 gaf ze aan dat ze misschien de landelijke politiek in zou gaan, maar dat is nog niet gebeurd.

Pieter en Ayfer leerden elkaar kennen tijdens een CDA-bijeenkomst, vertelde ze eerder aan Tubantia. “We troffen elkaar later nog eens een keer toen hij een spreekbeurt hield over pensioenen. Daar ben ik toen speciaal voor naartoe gegaan. Na afloop zijn we aan de praat geraakt, terwijl er allerlei oudere heren stonden te wachten met een vraag voor Pieter. Die wilden allemaal iets bij hem aankaarten over pensioenen of een ander onderwerp. Maar ze konden er niet tussen komen.”

Pieter en Ayfer zijn getrouwd en hebben vier dochters. Het grootste deel van de opvoeding kwam bij Ayfer te liggen. “Dat moet ook wel, met een echtgenoot die de hele week inDen Haag zit en er pas vrijdag weer is”, verklaart ze hierover aan Tubantia.

