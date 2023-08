Famous family: dit is de bekende opa van Thijs Römer

Familie Thijs Römer

Acteren zit in het bloed van de familie Römer. Zowel Thijs als zijn zus Nienke zijn beiden werkzaam in de showbizzwereld en waren in verschillende films en series te zien. De liefde voor acteren hebben ze niet van een vreemde want vader Peter Römer is zowel acteur als televisieproducent. Daarnaast is hij werkzaam als regisseur, schrijver en scenarioschrijver.

Opa Piet

En misschien zegt de naam Piet Römer je iets? Een beetje tv-kenner denkt onmiddellijk aan de Nederlandse hitserie Baantjer. Acteur Piet Römer (1928-2012), vader van Peter en grootvader van Thijs en Nienke, speelde jarenlang de hoofdrol in deze iconische serie.

Het personage Jurriaan de Cock, die de welbekende zin “De Cock, met C-O-C-K” keer op keer uitsprak, behoort tot een van bekendste fictieve personages in de Nederlandse tv-geschiedenis. Piet speelde tevens in de horrorfilm De lift, de serie Stiefbeen en zoon, en de komedieserie ‘t Schaep met de 5 pooten.

Overleden

In 2011 werd Piet ernstig ziek en liep hij een longontsteking op, waardoor hij zeven weken deels in coma lag. Hij herstelde van de longontsteking, maar in januari 2012 overleed de acteur op 83-jarige in zijn slaap. Hij werd begraven in Amsterdam.

