Coen Swijnenberg nog altijd last van burn-out: ‘Struggle elke dag’

Burn-out

Coen vertelt openhartig dat hij in die periode de controle regelmatig kwijtraakt. Dat beangstigt hem: “In die periode heb ik me slechter gevoeld dan ik me ooit had kunnen voorstellen. Je denkt ook altijd: dit overkomt mij niet, totdat het wel gebeurt.”

Coen kijkt terug op een leerzame periode maar hij is en blijft een perfectionist. Hij legt de lat nog altijd hoog. De radio-dj vervolgt: “Daar struggle ik iedere dag mee, want er gaat altijd wel iets anders dan je van tevoren hebt bedacht. Ik word daar langzaam iets beter in, wat een rechtstreekse link heeft met de burn-out die ik in 2020 heb gehad.”

Op moeilijke momenten probeert Coen zijn leven te bekijken met een helikopterview, dit geeft hem rust. “Daardoor probeer ik nu vaker te denken: Coen, dit moet je laten, je moet hier nu even geen controle op willen uitvoeren. Soms lukt dat, vaak ook niet. Ik kan af en toe best jaloers zijn op mensen die er wat meer ontspannen in staan.”

Een hype

Hij heeft moeite met mensen die denken dat een burn-out iets van deze tijd is of een hype is. “Het kan best zijn dat mensen de term te snel gebruiken, maar als je echt een burn-out hebt, dan is dat heel pittig”, vertelt hij.

Bron: RTL Boulevard