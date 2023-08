BN’ers in de bak: deze celebs moesten allemaal voor de rechter verschijnen

Lil Kleine

We gaan even terug in de tijd. Rapper Jorik Scholten, beter bekend als Lil Kleine werd in 2019 beschuldigd van het mishandelen van een man in een nachtclub. Hiervoor werd hij in februari 2022 veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur.

Diezelfde maand werd Jorik opgepakt vanwege een tweede mishandelingszaak. De rechtbank besloot dat hij twee weken de cel in moest vanwege het mishandelen van zijn ex-verloofde Jaimie Vaes. Jorik deelde zijn ervaringen en gevoelens rondom deze periode op Instagram en in zijn nummer ‘Herinnering’.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Lil Kleine (@lilkleine) op 15 Aug 2023 om 2:46 PDT

Glennis Grace

In februari 2022 werd ook zangeres Glennis Grace gearresteerd - samen met haar zoon en een vriend van hem - vanwege een vechtpartij in een Jumbo-vestiging. Hierbij zou er sprake zijn geweest van vernieling, bedreiging en geweldpleging.

Drie dagen later mocht Glennis naar huis en werd ze vrijgesproken van mishandeling en bedreiging. Echter kreeg ze een taakstraf van 200 uur vanwege openlijke geweldpleging. Glennis vertelde dat ze de taakstraf uitvoerde op een begraafplaats in Amsterdam.

Imanuelle Grives

Actrice Imanuelle Grives werd in juli 2019 aangehouden in België tijdens het festival Tomorrowland wegens drugsbezit. Het ging hierbij om verschillende verdovende middelen waaronder: cannabis, MDMA-pillen, 2C-B-pillen, cocaïne en ketamine.

Tevens werden er drugs gevonden op de Airbnb-locatie waar ze verbleef. Volgens Imanuelle bereidde zich hiermee voor op een filmrol. In september kwam Imanuelle op borgtocht vrij, nadat ze 52 dagen in de gevangenis zat. Begin 2023 verscheen de actrice in een Vlaamse docureeks Recht naar de gevangenis, waar ze terugblikt op de periode.

Dave Roelvink

In 2014 werden realityster Dave Roelvink en zijn vrienden beschuldigd van het stelen van spullen met een waarde van tienduizenden euro’s. Het zou hierbij gaan om iPads en juwelen. Hoewel Dave werd vrijgesproken van diefstal, werd hij schuldig bevonden aan heling (bezitten, kopen of verkopen van gestolen artikelen, red.). Hiervoor kreeg hij een taakstraf van 150 uur, die hij in een bejaardentehuis uitvoerde.

