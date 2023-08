‘Big Brother’-Jill heeft borsten laten vergroten: ‘Ik voelde mij niet prettig in dit lichaam’

Twee weken geleden heeft de 25-jarige Jill zich laten opereren.

Afgevallen

In het afgelopen jaar is Jill zo’n 15 kilo afgevallen. Helaas verloor ze hierdoor ook haar borstomvang. Goede werd erg onzeker van haar kleine en hangende borsten ‘als een zak slappen friet’. Toch vond ze het erg spannend om zich te laten opereren vanwege de ‘consequenties’. De tv-persoonlijkheid heeft meerdere klinieken bezocht voordat ze besloot om definitief voor een borstvergroting te gaan.

Voor zichzelf

Jill geeft haar volgers mee dat ze de operatie echt voor zichzelf gedaan heeft. ‘Niemand wie het zag, maar ik voelde mij niet prettig in dit lichaam’, vertelt ze openhartig. ‘Ik heb dit echt voor mijzelf gedaan, om mij weer fijn te voelen in mijn eigen lichaam. Je bent mooi zoals je bent.’

Nieuwe borsten

De operatie is inmiddels twee weken geleden. De Big Brother-winnares verzekert haar volgers dat ze zich goed voelt. Ook is ze ‘een stuk zekerder weer van me zaak’. Ondanks dat ze enorm blij is met het eindresultaat deelt ze dat ze liever haar eigen borsten gehouden had. ‘Mijn borsten die ik tot 1,5 jaar geleden had… Maar na het afvallen waren ze niet meer zoals ze waren, voelden ze niet meer van mij en had ik er last van.’

Bron: RTL Boulevard