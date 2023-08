Bibi Breijman over Nationale Herdenking: ‘Mijn verhaal bij 15 augustus is het verhaal van mijn oma’

“Mijn verhaal bij 15 augustus is het verhaal van mijn oma”, zei ze.

De oma van Bibi Breijman

“Wij zijn op dezelfde dag geboren, ander jaar, en zij is geboren tijdens de oorlog in voormalig Nederlands-Indië. Wat mij heel erg aangreep is dat het moment waarop zij zich opende naar mij, dus haar verhaal voor het eerst durfde te delen, mijn dochter anderhalf, bijna twee was. En mijn oma had ook die leeftijd toen zij werd geïnterneerd op Java in het Jappenkamp. Dus ik voelde heel erg wat zich daar heeft moeten afspelen.”

De tekst gaat door onder de Instagram-post.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door BIBI (@bibibreijman) op 16 Aug 2023 om 0:09 PDT

Gouden keeltje Bibi Breijman werkt aan nieuwe muziek

Nummer

Dit zorgde er volgens Breijman voor dat zij het verhaal niet alleen aanhoorde als haar kleindochter, “maar ook als een moeder”. “En wat moet dat verschrikkelijk geweest zijn om onder die erbarmelijke omstandigheden al je kroost veilig te moeten houden.” Bibi schreef het nummer ‘Neem me mee’ op basis van de verhalen van haar oma.

Tijdens de herdenking waren er ook rollen voor andere bekende Nederlanders. Zo spraken zanger Boudewijn de Groot en zangeres Frédérique Spigt en zong EliZe het Indisch Onze Vader.

Bron: ANP