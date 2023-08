Wait a minute: deze twee ‘B&B Vol Liefde’-kandidaten gingen er samen vandoor en je raad nóóit wie het zijn

Harry en Thalia samen gespot

Op het juicekanaal van Yvonne Coldeweijer werden foto’s gedeeld van Harry en zijn nieuwe potentiële lover. Wie is de lucky lady? Hou je vast, want niemand minder dan Thalia (een kandidaat van Leendert) werd aan zijn zijde gespot! De twee zaten gister samen op een terras in Amersfoort volgens Yvs spionnen.

Natuurlijk werd dit meteen vastgelegd op camera en deelde de juicequeen de beelden van het koppel.

Instagram Story Yvonne Coldeweijer Beeld Instagram Yvonne Coldeweijer

B&B Vol Liefde werpt zijn vruchten af

Yvonne benoemt dat de twee volop aan het daten zijn en dat ze regelmatig samen worden gespot, waaronder in Bergen aan Zee. Op Instagram laat 65 procent van Yvonne’s volgers in een pol weten dat ze niet zitten te wachten op de liefdesavonturen van Harry en Thalia. Grofweg 35 procent van de volgers denkt daar anders over.

Als we naar de foto’s kijken, zien we dat de twee het enorm gezellig hebben. Debbie is inmiddels zielsgelukkig met Paul, dus we kunnen ervan uit gaan dat zij niet wakker ligt van dit nieuws. Heeft iemand gecheckt hoe het met inmiddels met Leendert gaat?

Bron: LifeofYvonne, Ditjes en Datjes