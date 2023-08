Deze twee ‘B&B Vol Liefde’-kandidaten gaan samen in een romkom spelen

B&B Vol Liefde-kandidaten in romantische film

We krijgen allemaal geen genoeg van B&B Vol Liefde en daar maken filmmakers handig gebruik van. Voor de romantische komedie Bed & Breakfast wisten de makers twee kandidaten uit B&B Vol Liefde te strikken. Waaronder onze grootste favoriet!

Niemand minder dan good guy Olof gaat namelijk schitteren in de film. Hij speelt een gast die komt ontbijten in een bed & breakfast. Ook ‘zonnevlecht’-Anne is te bewonderen in de film als ontbijtgast. Zal zij tantrisch gaan dansen in de film?

De hoofdrollen in de film zijn voor Sanne Langelaar en Mingus Dagelet. Ook Oscar Aerts, Margôt Ros en Jelka van Houten spelen mee. De opnames van de film Bed & Breakfast zijn deze week begonnen en de romkom zal in 2024 in de bioscopen te zien zijn.

Bron: AD