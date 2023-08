B&B Vol Leugens: had Walter al een vriendin tijdens de opnames van ‘B&B Vol Liefde’?

Uiteraard deelt niemand minder dan Yvonne Coldeweijer de juice.

Walter en zijn vriendin Annemiek

Walter leek zich tijdens B&B Vol Liefde niet écht open te stellen naar de vrouwen die zijn B&B in Frankrijk bezochten. Hij klikte wel met Anne, Claudia en Corina, maar een liefdesrelatie zat er niet in. Tijdens de reünie gaf Walter aan dat hij op zoek is naar een aantrekkelijke, jonge vrouw en dat waren zijn vrouwelijke gasten volgens hem niet.

Maar ondanks dat hij geen liefdesgeluk vond in het programma, is hij nu wel hartstikke gelukkig met Annemiek. In een video op Instagram (zie hieronder) verklaart hij de liefde aan haar. Maar wanneer hebben zij elkaar eigenlijk leren kennen?

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Walter Spangenberg (@ledomainevert) op 28 Aug 2023 om 2:32 PDT

B&B Vol Leugens?

Volgens Yvonne Coldeweijer had Walter al een relatie ten tijde van de opnames. Say what?! Yvonne vertelt op haar Instagram dat Annemiek en Walter elkaar al leerden kennen in januari. Toen zou zij meegeholpen hebben met de B&B. Zou Walter daarom helemaal niet hebben opengestaan voor een nieuwe vrouw?

Het verhaal wordt nog raarder, want een spion vertelt aan Yvonne dat de productie van het programma wist dat Walter een relatie had, hij had dit volgens de spion zelf gemeld. De productie wilde echter dat het programma tóch door zou gaan. “Als dit waar is, tast dit wel de integriteit van het programma aan”, reageert Yvonne.

De vrouwen die bij Walter over de vloer waren, hadden ook al een naar voorgevoel. Corina reageert op Facebook: “Ik hoorde inderdaad vlak na mijn vertrek dat er al iemand in zijn leven zou zijn, al heeft hij al die tijd ontkend dat er ook echt al iets serieus was.”

Zijn we allemaal in de maling genomen? Of kreeg Walter pas een relatie met Annemiek na de opnames? Walter besloot te reageren op de beschuldigingen.

Walter Beeld Life of Yvonne

Walter reageert

In een video op Instagram besluit Walter te reageren. “Ik kreeg heel veel berichtjes over dat Annemiek en ik samen zijn”. Er zijn ook mensen die zeggen: ‘Goh, ik heb jullie al samen eerder gezien.’ Dat klopt”, geeft hij aan. Hij en Annemiek kennen elkaar al langer, maar dat was eerst echt alleen vriendschappelijk. “Annemiek en ik kunnen het heel goed met elkaar vinden. We hebben leuke dingen gedaan. We zijn goed bevriend geweest.”

Walter ontkent dat ze voor of tijdens de opnames met elkaar een relatie hadden. “Voor mij is een vaste relatie als je naar elkaar uitspreekt dat je voor langere tijd dingen samen wil ontdekken en zegt: ‘Ik wil samen oud worden.’ Dat hebben we nu gedaan en dat voelt heel erg fijn.” Bekijk het hele verhaal van Walter hieronder.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Walter Spangenberg (@ledomainevert) op 28 Aug 2023 om 4:48 PDT

