Manuel Broekman Beeld NL Beeld / Arjo Frank

Bekende bediening: in dít restaurant is Manuel Broekman je ober

Manuel Broekman wil “bijna elke avond” in zijn pas geopende tapasrestaurant Pepito in Amsterdam staan. Dat zegt de 36-jarige acteur in gesprek met De Telegraaf. “Dus niet: Pepito is het restaurant van Manuel, maar die zit lekker op Ibiza”, aldus Manuel.