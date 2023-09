Love is in the Zweedse air: ‘B&B Vol Liefde’-Bram is tóch verliefd

Ze geven de verlossende antwoorden.

Verliefd

“Nou dames en heren, we gaan direct maar even met de deur in huis vallen… deze jongen (Bram, red.) is verliefd”, begint Daniel de video. “De vraag is een beetje: op wie?” Ja, dat vragen wij ons inderdaad ook af! “Daar gaan we nog achter komen”, zegt Bram geheimzinnig. Ondertussen beantwoorden ze andere vragen, zoals waarom Daniel een tulband draagt en wat hun favoriete B&B Vol Liefde-moment is.

Anna en Bram?

Dan komt de vraag waar heel Nederland het antwoord dolgraag op wil weten. “Bram, hoe is het nou tussen jou en Anna?”, vraagt Daniel. “Ja, daar is veel over te doen geweest hè. (…) Door jouw vlog is dat keihard gegaan”, antwoordt Bram, die er wel een en ander over te zeggen heeft. “Er gaan heel veel speculaties rond en ik wil graag wat uit de wereld helpen. Ten eerste werd er gezegd dat ik contact had met Anna tijdens dat ik wat met Carolien had. Dat is niet waar. Dat is de grootste bullshit die er maar bestaat.” Bram verzekert de kijkers dat hij nooit contact heeft gehad met anderen in de tijd dat hij met Carolien een setje was. “Er is nooit wat geks gebeurd. Anders weet Carolien dat al lang.”

Anna en Daniel?

“Over mij en Anna: ik heb niks met Anna. (…) We zijn goede vrienden. Ik vind Anna een fantastische en mooie vrouw, een goed karakter, maar ik heb niks met haar. Ik heb geen relatie met haar. Maar vriendschappelijk zeker; het is echt een goede vriendschap”, deelt Bram. “Maar ik heb in de wandelgangen wat gehoord, Daniel. Hoe zit het nu eigenlijk met jou en Anna?” Daniel vertelt dat hij zelfs gebeld is door De Telegraaf over zijn band met Anna. “De waarheid ligt in het midden”, zegt hij vaag. Het lijkt erop dat ze gewoon goed bevriend zijn.

Leuk liefdesnieuws

Toch is er nog leuk liefdesnieuws voor Bram. Hij is namelijk verliefd! “Ja, er is veel te doen nou hè. Het is niet normaal hoeveel over mijn relatiestatus wordt gepraat. Ik ben inderdaad met iemand, ja zeker. Het is nog allemaal pril, maar het is wel heel serieus.” Aangezien de relatie nog recent is, wil Bram er niet teveel over delen. Wanneer er ‘voor haar en voor mij genoeg ruimte en tijd voor is’, wil de B&B-eigenaar er meer over vertellen. “Ik ga het gewoon wel zeggen”, grapt Daniel. “Weten jullie: eigenlijk is Bram gewoon met zijn geaardheid aan het worstelen. Hij heeft gevoelens gekregen voor Walter.” Brams bekende lach klinkt, waarna hij roept: “Rot op man!”

