Babynieuws voor Shelly Sterk

Babynieuws

In de video is Jake, het 4-jarige zoontje van Sterk en Ebing, te zien. In het filmpje wordt Jake gevraagd of hij een geheimpje kan bewaren. Nadat de kleine Jake daarop bevestigend heeft geantwoord, fluistert Sterk dat er in haar buik een broertje of zusje zit. Op de vraag wat de toekomstige grote broer van het nieuws vindt, antwoordt hij “leuk”.

Grote broer

Wanneer de presentatrice precies is uitgerekend, wordt niet duidelijk. Wel krijgt Jake een enorme bak met snoep, de “babysnoepbak”. Sterk vertelt haar zoontje dat als hij daar elke dag een snoepje uit eet, de baby geboren wordt als de bak leeg is.

Eind augustus 2019 maakten Sterk en Ebing bekend ouders te zijn geworden van Jake. Het stel trouwde in 2018.

Bron: ANP