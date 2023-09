She said yes: op déze mooie locatie vroeg Art Rooijakkers zijn vriendin ten huwelijk

Drie keer raden wat het antwoord was?

Art Rooijakkers verloofd

Op Instagram deelt Karlijn het mooie nieuws door twee lieve kiekjes te plaatsen. Haar profiel is echter afgeschermd, dus alleen haar volgers kunnen genieten van de leuke selfies van haar en Art. ‘About to change my last name’, schrijft ze bij de foto’s.

Net als Valerio

Art heeft een toplocatie uitgekozen voor het moment suprême, want het paar was op dat moment in het Italiaanse stadje Puglia. Het is niet bekend hoe lang de twee al samen zijn, maar de vonken spatten er in ieder geval vanaf. Wie weet deelt Art binnenkort zelf de details van het aanzoek en de toekomstige trouwplannen op sociale media. Wordt vervolgd!

Hij is overigens niet de enige die naar het zonnige Italië vertrok om zijn partner ten huwelijk te vragen. Collega-presentator Valerio Zeno bezocht samen met zijn vriendin de plaats Lapaia in juni, waar hij haar ten huwelijk vroeg. Wie zal de volgende BN’er zijn die zich verloofd in Italië? Only time will tell...

Bron: RTL Boulevard