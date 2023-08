Anna’s amor: alles wat je moet weten over Thijs Boermans

Familie Thijs Boermans

De 26-jarige Thijs komt uit Amsterdam en is vooral bekend als acteur. Zo’n 9 jaar geleden maakte hij zijn acteerdebuut in de korte film Gameboy. Dat Thijs aan de slag ging als acteur is niet heel gek, want zijn ouders (Theu Boermans en Paula van der Oest) zijn beiden werkzaam in de showbizz.

Vader Theu is acteur, filmregisseur, toneelregisseur, en muzikant. De liefde van muziek heeft-ie van zijn vader: liedjesschrijver Frans Boermans. Ook Paula staat regelmatig op de set als filmregisseur. Daarnaast is ze werkzaam als scenarioschrijver.

Er zit nòg een regisseur in de familie, namelijk de oudere broer van Thijs: Bobby Boermans. Ook de zus van Thijs - Antje Boermans - werkt als actrice.

Thijs Boermans over zwangerschap Anna ‘Heb iemand gevonden die bij mij zo veel geluk naar boven haalt’

Expeditie Thijs

Dat Thijs kan acteren, weten we. Hij is onder andere bekend van zijn rollen in SpangaS, GTST, Vals en Keizersvrouwen. In 2022 verruilde hij de filmset voor het mooie Maleisië. Thijs was namelijk een van de 21 kandidaten die meededen aan het welbekende survivalprogramma Expeditie Robinson. Hij redde het niet tot de finale, maar eindigde op de negende plaats.

Anna en Thijs

Over zijn relatie met influencer en ondernemer Anna Nooshin gingen al een tijdje geruchten rond, maar Thijs liet niks los over zijn privéleven. “Ik ben heel open, maar mijn privéleven wil ik graag voor mezelf houden”, vertelde hij eerder dit jaar aan Grazia.

In een aflevering van Open Casa vertelde Anna voorzichtig over haar liefdesleven in een gesprek met Robbert Rodenburg. Ze liet weten dat ze dolgelukkig en hartstikke verliefd was en op 16 augustus maakte ze bekend in verwachting te zijn van haar eerste kindje.

Wie een beetje goed oplette, zag dat ze Thijs in de Instagram-video tagde. Ook Thijs plaatste op Instagram een foto van een paar baby schoentjes. “Ik word papa”, luidt de caption, waarmee de acteur het nieuws bevestigde. Congratulations!

