Baby alert! Anna Nooshin in verwachting van eerste kindje

Met een kort filmpje waarin ze haar buik showt, deelt Anna het mooie nieuws met de wereld. Er volgt geen lange caption; enkel een rood hartje. Ook tagt ze haar vriend Thijs Boermans, waarmee ze haar relatie met de acteur once again bevestigt. Er gingen al geruime tijd geruchten rond dat het stel met elkaar aan het daten was.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Anna Nooshin (@annanooshin) op 16 Aug 2023 om 7:16 PDT

Anna en Thijs

In een aflevering van Open Casa, een online programma van Robbert Rodenburg, vertelde ze al eerder over haar nieuwe relatie. Ze is verliefd en dolgelukkig. “Ik ben heel blij. Ik denk dat het een hele gezonde balans is tussen je eigen ding doen, elkaar de ruimte geven en ook heel veel praten”, zegt Anna. “Wat ik ook niet zo goed ken en heb moeten leren, maar waar ik wel blij van word.”

