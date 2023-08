Alles voor de likes? André Hazes doet opmerkelijk verzoek aan fans

André Hazes heeft stemmen nodig

Het gaat alweer wat beter met de carrière van André Hazes. 1,5 jaar verdween hij van het podium, al werd zijn leven wél gefilmd voor de Videoland-documentaire Crossroads. Veel mensen zagen de documentaire, die kans maakt op een Televizier-Ring nominatie. Die nominatie wil de zanger héél graag binnenslepen en dus zet hij zwaar geschut in.

Voor zijn optreden bij Dutch Valley gooit de zanger een bijzondere vacature online, vertelt roddelkoningin Yvonne Coldeweijer op Instagram. In de vacature is te lezen: “Aanstaande zondag hebben wij de last minute uitvraag voor 4 hostessen bij Dutch Valley gekregen. Wat ga jij doen? Ervoor zorgen dat zo veel mogelijk bezoekers op jouw iPad gaan stemmen op de Televizier-Ring nominatie van André Hazes. Hoe leuk is dat?!”

Desperado

Queen of juice Yvonne zou Yvonne niet zijn als ze hier een sterke mening over zou hebben. “Vier hostessen hebben rondgelopen met iPads om bezoekers aan te sporen om te stemmen op de docu. Dat je zo desperado bent okay, maar laat het vooral niet merken.”

Ze vervolgt: “Ken niemand die zo zijn eigen imago zo om zeep helpt als André junior. Okay misschien Gordon. Die wint. Maar daarna wel echt André junior.”

Vacature André Hazes Beeld Life of Yvonne

Bron: MediaCourant