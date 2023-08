Rosanne verloor haar moeder Margo: ‘Mijn moeder is uit het leven gerukt’

Margo (geboren op 19 januari 1953) overleed op 11 september 2013.

Met spoed naar het ziekenhuis

“Ik had avonddienst bij mijn toenmalige werk. Toen ik in mijn pauze op mijn telefoon keek, zag ik heel veel gemiste oproepen van mijn man. Ik wist meteen dat er iets ergs aan de hand was. Ik belde terug. Hij zei dat het niet goed ging met mijn moeder, ik moest met spoed naar het ziekenhuis komen. Alles in mijn lijf schreeuwde dat ik al te laat was. Ik liet alles uit mijn handen vallen en ben meteen in de auto gestapt. Het was alsof ik in een film was beland.

In het ziekenhuis werd ik naar een familiekamer gebracht. Mijn vader en zus waren er al. Op bed lag mijn moeder. Mijn zus huilde en riep: ‘Blijf hier mama, niet gaan!’ Maar ik voelde dat het al te laat was. Ik hield haar hand vast en zei dat het oké was, ook al besefte ik nog niet dat mijn moeder er dan niet meer zou zijn. Dat ze kunstmatig in leven werd gehouden, besefte ik ook pas later. Dit was het moment waarop we afscheid van haar mochten nemen. Ik kan me nog herinneren hoeveel pijn het deed toen ik mijn vader zo intens verdrietig zag. Dit was het laatste moment waarop ik haar zag.

De arts met assistent kwam erbij. Hij legde uit wat er was gebeurd. Een aortadissectie, ofwel een scheur in de wand van de aorta. We wisten wel dat ze een vergrote aorta had, maar ze was onder controle bij een cardioloog en het was niks om ons zorgen over te maken. Ze kon er makkelijk oud mee worden, maar haar aorta was plotseling gespleten in de binnenwand, op een plek bij het hart. Het was meteen einde verhaal.”

Liedeke verloor haar dochter Mirthe ‘Precies op dezelfde datum en tijdstip als haar oma’

Opeens was ze er niet meer

“Mijn moeder is uit het leven gerukt. Opeens was ze er niet meer. Ik heb nooit afscheid van haar kunnen nemen, al is er niets wat ik haar nog had willen zeggen, we zeiden altijd alles tegen elkaar.

De dag daarvoor was ik nog bij haar geweest, we hadden een heel goede band. Het was een heel lieve moeder, een heel liefdevolle vrouw. Ze heeft mij en mijn zus altijd heel erg vrij gelaten, ons altijd alles gegund. Ze gaf ons mee dat we van het leven moeten genieten en er alles uit moesten halen. Door haar vier ik het leven en geef ik dit ook door aan mijn eigen dochters. Daar ben ik haar voor altijd dankbaar voor.”