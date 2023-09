Wil verloor haar dochter Eveline: ‘Ze heeft in totaal nog veertien landen bezocht’

“Eveline was 27 toen ze te horen kreeg dat ze baarmoederhalskanker had. Een paar weken voor het slechte nieuws belde ze me. ‘Mama, ik heb bloedverlies tussen menstruaties en pijn tijdens het vrijen, heb jij dat ook weleens?’

Na inwendig onderzoek was het meteen duidelijk dat het foute boel was. Mijn wereld stortte in, maar er was kans op genezing dus dat gaf hoop. Na twee maanden werden haar eierstokken verwijderd. Dat was intens verdrietig, kinderen krijgen zou ze nooit meer kunnen, maar overleven was het belangrijkste.

Ze heeft talloze chemo’s, bestralingen en brachytherapie (inwendige bestraling, red.) gehad. Na twee jaar strijden leek de situatie uitzichtloos. Er was niet tegen de kanker op te boksen. Artsen gaven haar nog een jaar. Eveline wilde geen verdere behandeling meer.

Ze wilde nog genieten van het leven, trouwen, reizen en haar bucketlist afmaken. Meedoen met Over mijn lijk. Ze heeft in totaal nog veertien landen bezocht, de reis naar Ko Samui maakten we samen. Vijftien dagen hebben we de mooiste herinneringen gemaakt en samen in één bed gelegen. We hebben gelachen en gehuild. Alles besproken.

Eveline heeft zoveel positiviteit in de wereld gebracht. Ze wilde geen dure kist – mijn man Wiel en onze zoon Tommie hebben samen de kist gemaakt – maar geld voor doodzieke kindjes om hen een leuke dag te bezorgen. ‘Pluk de dag’ was haar motto, iedereen vrolijkte ze op.

In haar laatste weken ging ze hard achteruit. Ze kon niet meer slikken en had extreem veel zenuwpijn. Alles was uitgezaaid, zeuren deed ze nooit maar ze kon niet meer. Eveline kreeg palliatieve sedatie – het was weekend en ze had zoveel pijn dat ze niet wilde wachten tot maandag tot de arts voor euthanasie weer beschikbaar was. Bij palliatieve sedatie krijg je een medicijn toegediend waardoor je gaat slapen tot je aan de ziekte overlijdt.

We zijn die paar dagen met z’n vijven geweest: haar man, mijn man en onze zoon voor wie het ook zo zwaar was zijn zus te moeten gaan missen.

Je kind zien overlijden is verschrikkelijk. We hebben meerdere keren afscheid genomen omdat ze soms weer wakker werd. Ik heb haar beloofd goed contact te houden met haar man. Dat hebben we inderdaad nu nog steeds, met zijn nieuwe vrouw en hun kinderen. Wij zijn hun opa, oma en oom. Daar zou ze ongelofelijk trots op zijn.

‘Ich hoaj van dich,’ waren mijn laatste woorden aan haar. ‘Ik hou ook van jou mama.’ En daarna deed Eveline haar lichtje uit.”

Eveline (geboren op 25 juni 1983) overleed 27 september 2016.