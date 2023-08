Thenya verloor haar vader Marius: Ik was erbij toen hij overleed’

Marius (geboren op 16 februari 1939) overleed op 30 april 201

“Hij had onder andere alzheimer en lag in een bed in de woonkamer bij hem thuis. Er was officieel alzheimer gediagnosticeerd, maar hij was erg eigenwijs en in ontkenning. We hadden al jaren met z’n allen door dat er iets niet klopte. Hij vergat steeds vaker dingen, kon niet meer goed uit zijn woorden komen en was steeds vaker verward. Toen ik in september 2016 bij hem in de auto zat, vroeg hij wel twintig keer de weg die hij goed kende en kon niet meer inparkeren. Ik belde daarna meteen mijn moeder. ‘Wat is er met papa? Het gaat niet goed!’ Ze wist ook dat er iets niet klopte, maar papa was eigenwijs en wilde zijn autosleutels niet inleveren en ook niet naar een geriater.

Een aantal maanden voordat hij overleed, kreeg hij toch een neuropsychologisch onderzoek. Hij moest een klok tekenen met de wijzers erin maar dat ging niet meer. Hij wist ook niet meer wie de oudste van zijn twee kinderen was en op namen komen ging vaak niet meer. Gelukkig herkende hij me nog wel, maar ik zag hem altijd even nadenken als hij me zag.

Precies zestig jaar, op de dag af, nadat hij mijn moeder had leren kennen, overleed hij. Ik stond aan zijn bed, samen met mijn moeder, broer en schoonzus. Ik hield zijn rechterhand vast. Toen hij zijn laatste adem uitblies, zag ik zijn hand snel van kleur veranderen. De ziel was uit zijn lichaam. Het was heel heftig en verdrietig, maar hij sliep vredig in. Ik zei dat het goed was en dat hij mocht gaan. Daarna heb ik geholpen met wassen en aankleden. Hij wilde zijn smoking aan met zijn rode strik. Het voelde als het laatste wat ik voor hem kon doen.

Eerder had ik hem moeten beloven dat ik goed zou blijven met mijn broer, dat was zijn grote wens. Maar helaas heb ik geen contact meer met mijn broer, omdat hij en mijn schoonzus vijandig deden over zijn nalatenschap. Daar heb ik veel verdriet van, pap zou zich omdraaien in zijn graf. Ik mis hem nog elke dag. Kon hij nog maar even onze vader zijn.”