Mandy verloor haar zoon Niels: ‘Hij werd vaak een held zonder cape genoemd’

Niels (14 mei 2002) overleed op 23 juli 2022.

Vierdaagse

“Het was vorig jaar zomer tijdens de Vierdaagse in Nijmegen. Onze Niels had de hele week gewerkt. Die vrijdag was zijn avond. Hij zou de stad in gaan met vrienden. Van tevoren dronken we bij vrienden van ons een neutje. Met jong en oud hebben we de hele middag gedanst. De jeugd zou later de stad in gaan.

Rond zessen ging ik naar huis. Ik zei tegen mijn zoon Niels en dochter Nina dat ik van ze hield en dat ze mij moesten bellen als er iets was. Als je kinderen op stap gaan blijf je als moeder toch altijd een beetje bezorgd.

Om twee uur die nacht werd ik gebeld door een vriend van Niels. Of ik wist waar Niels was. Ik zei dat ik hoopte dat hij bij hem was, maar daar was hij niet. Ik belde Niels, maar die nam niet op. Ik had een rotgevoel in mijn buik. Iets klopte er niet. Ik liep rondjes in de woonkamer en probeerde Niels te bereiken, tot ik werd gebeld door een andere vriend van hem. Hij huilde. ‘Niels,’ zei hij.”

“Nina kwam de kamer in gelopen. ‘Mam, ik denk dat er iets heel ergs is gebeurd.’ Ze huilde en gaf me een knuffel. Op dat moment zag ik politie het erf oplopen en wist ik dat het mis was. Dan weet je dat je kind er niet meer is. Het was een scène die ik alleen van films kende, maar nu was het echt zo en overkwam het ons. Ik opende de deur, zei dat mijn zoon niet dood kon zijn.

‘Het spijt me mevrouw,’ zei de politieagent en hij gaf me Niels’ portemonnee. Mijn wereld stortte in. Hij was aangereden. Een noodlottig ongeval. Ik mocht niet meteen naar hem toe, pas om twaalf uur ‘s middags konden we erheen. In die uren daartussen hoopte ik nog dat het Niels niet zou zijn, dat het een fout was. Maar als je je menneke dan zo ziet liggen, weet je dat je je kind nooit meer terugkrijgt.”

Niels was een held zonder cape

“Ik kon het amper geloven. Niels was altijd voorzichtig, hij was degene die altijd zorgde dat iedereen veilig thuiskwam. Hij zorgde voor zijn vrienden, zijn zusje. Hij was een held zonder cape, zo werd hij door mensen vaak genoemd. ‘Mama, wie moet er nou op mij letten?’ zei mijn dochter. Onze Niels was een heel bijzondere jongen. Zo lief, zo goed voor iedereen. Je kind verliezen is eigenlijk niet te doen. Laatst was het een jaar geleden. We hebben een gedenkbankje laten plaatsen. Er waren veel mensen, vrienden, om hem te herdenken. Vergeten doen we hem nooit.”