Liedeke verloor haar dochter Mirthe: ‘Precies op dezelfde datum en tijdstip als haar oma’

Mirthe (10 juni 2010) overleed op 29 september 2014

Hersentumor

“Een paar weken voor haar derde verjaardag gingen we voor de zekerheid naar de huisarts. Mirthe liep raar, alsof ze dronken was. Ze struikelde steeds vaker, de mensen van het kinderdagverblijf hadden het ook al opgemerkt.

De huisarts verwees ons meteen door naar de kinderneuroloog. Daar wilden ze een MRI-scan onder narcose maken. Er was een wachtlijst, maar Mirthe was snel aan de beurt. Dat alles zo snel moest, gaf me een unheimlich gevoel. Ik had het woord ‘hersentumor’ al laten vallen, dat onderbuikgevoel zat er, maar artsen zeiden dat het ook kon meevallen.

Toch hadden ze geen goed nieuws: er was een ‘verdachte massa’ gevonden, een ander woord voor een hersentumor. Ze had ook uitzaaiingen op verschillende plekken in haar hersenen. Mirthe had kanker.”

Hartbewaking

“Het was onmogelijk te beseffen. Pas toen ik een folder in mijn handen kreeg met het woord ‘kanker’ erop, drong het een beetje tot me door. Dit was een nachtmerrie. Het hele leven stond ineens stil. Werk, vakantie, er is niks belangrijks meer, behalve beter worden.

In paniek keek ik mijn partner aan, ik had het gevoel dat ik ging flauwvallen. Redt ze het wel? Moeten we dan straks een kistje uitzoeken? Mijn hoofd draaide overuren, maar ik wilde niet in paniek raken en er voor haar zijn.

Mirthe moest aan de hartbewaking, de hersendruk was hoog. Ze kreeg ook medicatie toegediend. Heel naïef vroeg ik nog wanneer we naar huis mochten, maar naar huis mochten we niet meer. Mirthe mocht zelfs niet meer van de afdeling af omdat haar situatie ‘ernstig levensbedreigend’ was. Snel daarna werd ze geopereerd. Er was behandeling mogelijk, maar het ging heel spannend worden.”

Uitzaaiingen

“Drie maanden na de bestraling leek haar hoofdje schoon. We waren ongelofelijk blij, dachten dat we ons gezin gezond terug hadden, maar drie maanden later waren de tumoren terug. Ze kreeg dagelijks orale chemo via haar sondevoeding, maar ook dat had geen nut.

De behandeling was niet sterk genoeg, de kanker was sterker. Uit een scan bleek dat ze nu ook uitzaaiingen had in haar rug en botten – een van de ergste pijnen die je kunt hebben. Het was klaar. Mirthe was uitbehandeld. We mochten naar huis.

Thuis in de woonkamer maakte we een bedje voor haar klaar. Ik heb dag en nacht naast haar gelegen. Iets in mij zei dat ze zou wachten tot 29 september, de sterfdatum van haar oma. Artsen waren ervan overtuigd dat het al eerder ging gebeuren, maar dat onderbuikgevoel zat er, weer.

Ze lag in mijn armen toen ze opeens een subtiele hoofdbeweging maakte, zoiets deed ze nooit. Mijn partner kwam erbij staan. Ze knikte nog eens met haar hoofdje en dat was het.

De nachtverpleegkundige bevestigde dat ze was overleden. Precies op dezelfde datum en tijdstip als haar oma. Dat geeft troost. Mirthe is opgehaald. Ze zijn nu samen.”