Aline verloor haar dochter Teddy: ‘Haar hele leven heeft ze gevochten’

‘Mijn dochter is geboren met een hartafwijking. Pas met 26 weken kwamen we er tijdens een pretecho achter dat het niet goed was. De echoscopist verwees ons door naar het ziekenhuis. Artsen zeiden dat we rekening moesten houden met een vroeg- of doodgeboorte. Het enige wat we konden doen is hopen dat ze het zou overleven en dat alles goed zou komen. Mijn vrouw en ik hielden ons aan dat idee vast, ik hoopte met alles wat ik in me had dat het goed zou gaan.

Tegen alle verwachtingen in hield ze het vol tot de 37 weken. Ik had een fijne bevalling en beviel in het ziekenhuis. Toen we haar hoorden huilen, waren we onwijs opgelucht. Ze was buiten levensgevaar, zei de arts. Tranen stroomden van geluk. We gaven haar de naam Teddy.

Het ging twee weken goed. Tot ze met spoed geopereerd moest worden aan haar aorta. Daar op de IC was het kantje boord, maar ze knapte snel op. Ze moest wel in het ziekenhuis blijven, we mochten niet naar huis. Mijn vrouw en ik sliepen in het Ronald McDonald-huis, we waren eigenlijk altijd bij haar.

Op die bewuste dag in februari hadden we een uitvaart gehad van mijn zwager. We waren heel moe, zaten naast haar bedje, het was drie uur ‘s nachts. De arts adviseerde om even naar bed te gaan en wat rust te pakken.

Om half zeven werden we gebeld dat het niet goed ging met Teddy. Haar hartje pompte niet meer genoeg bloed naar haar organen. Ze zouden stoppen met medicatie.

Op mijn borst is Teddy overleden. Mijn vrouw hield ons beiden vast. Er was ook een afscheidsfotograaf bij, die was aanwezig in het ziekenhuis en heeft heel mooie foto’s van ons laatste moment samen gemaakt.

Je moet het zelf meemaken om te kunnen begrijpen hoe het is om een kind te verliezen. Het verdriet is niet te beschrijven. Haar hele leven heeft ze gevochten voor haar leven. Teddy is gecremeerd, ze staat in een urn in een kast, waar ook alle ziekenhuisslangetjes en kaartjes in staan. Ze is nu thuis.’

Teddy (geboren op 13 januari 2023) overleed op 26 februari 2023.