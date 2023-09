Een dip in natuurwater? Híer moet je op letten wanneer je gaat zwemmen

Zwemmen in natuurwater

Als je gaat zwemmen in natuurwater is het verstandig om niet lukraak een bommetje te doen, maar eerst te checken of het water blauwalg bevat. Blauwalg komt in zwemplassen, riviertjes en beken voor, en hoe warmer, hoe vaker. Een duik nemen in het bevuilde water is af te raden, want kan allerlei nare gezondheidsgevolgen met zich meebrengen.

Giftige afvalstoffen

Allereerst, wat is blauwalg? De naam doet anders vermoeden, maar het is eigenlijk helemaal geen alg. Zwemwater meldt dat het in feite een bacterie is, die als deftige benaming ‘cyanobacterie’ heeft. Als blauwalgen bloeien, vormen ze een drijflaag aan de onderkant, die langzaam afsterft. En tijdens dit proces komen de giftige afvalstoffen in het water terecht.

Klachten

Warm water is een perfecte broedplaats voor de bacterie. Door de aanhoudende droogte staat veel water laag, en warmt het dus ook sneller op. Precies daarom wordt er in warme tijden zoals deze veel gewaarschuwd voor blauwalg. In aanraking komen met blauwalg kan zorgen voor klachten als hoofdpijn, en maag- en darmklachten. In sommige gevallen kan het ook irritaties aan huid en ogen veroorzaken.

Veilig zwemmen

Om zeker te zijn dat het water waarin je zwemt veilig is, is het belangrijk om de kleur én geur ervan in de gaten te houden. Heeft het meertje een vreemde kleur of ligt er een laag algen op het water? Dan is het af te raden om te gaan zwemmen. Tijdens het badseizoen – van 1 mei tot 1 oktober – worden officiële zwemplekken gecontroleerd. Wanneer er blauwalg gevonden is, wordt dit hier aangegeven.

Stappenplan

Het is dan ook slim om alleen in officieel zwemwater te zwemmen tijdens de warmte. Zo loop je het minst kans om per ongeluk in verontreinigd water te dobberen. Ben je toch in aanraking gekomen met blauwalg? Stap dan zo snel mogelijk onder de douche bij thuiskomst, zodat je de giftige stoffen van je af kunt spoelen.

Bron: Libelle