Lukt het niet om zwanger te worden? Dit zijn je opties

Wat doe je dan? En hoe ga je om met teleurstelling en angsten?

Vruchtbaarheidsproblemen

Traumatherapeut Mariska van Dam vertelt: “Ongeveer een op de zes vrouwen wordt geconfronteerd met vruchtbaarheidsproblemen. Daar spreken we van als er na ongeveer een jaar onbeschermd vrijen nog geen zwangerschap is ontstaan. Dat wil niet zeggen dat een zwangerschap is uitgesloten, wel dat het niet van een leien dakje gaat.” Wanneer je langgekoesterde wens niet wordt vervuld, zet dat je wereld op z’n kop.

Van Dam zelf stopte op haar drieëntwintigste met de pil om met haar man een gezin te stichten, maar zwanger worden ging niet vanzelf. Waarna ze voor de keuze kwamen te staan: wat nu? “Je kunt dan besluiten een fertiliteitstraject in te gaan,” vertelt Van Dam, die op mariskavandam.com haar ervaringen deelt in een blog en een podcast. “Wat je ook doet, waarmee je ook wordt geconfronteerd: hoop, teleurstelling, geduld, woede, verdriet, jaloezie, angst, pijn, schuld, schaamte, alles passeert de revue.”

Opties buiten Nederland

In het buitenland zijn er meer mogelijkheden dan in Nederland. Zo laten elk jaar zo’n achtduizend vrouwen uit Europa zich behandelen in een van de ruim tweehonderd Spaanse vruchtbaarheidsklinieken, een aantal dat alleen maar toeneemt. De belangrijkste reden hiervoor is dat anonieme sperma- en eiceldonatie sinds 2004 in Nederland verboden is, omdat ieder kind het recht heeft te weten wie de vader is. In Spanje is juist wettelijk vastgelegd dat zowel sperma- als eiceldonoren anoniem moeten blijven. Het aanbod donoren is daardoor veel groter dan bij ons, waar jarenlange wachtlijsten eerder regel dan uitzondering zijn.

Ook zijn de technieken op het gebied van vruchtbaarheidsbehandelingen in Spanje geavanceerder en is de kans dus groter dat een behandeling daar wél slaagt. De regels en restricties op het gebied van vruchtbaarheidsbehandelingen, adoptie en draagmoederschap verschillen per land, wat voor sommigen reden is om te kiezen voor een Amerikaanse of een Spaanse draagmoeder. Van Dam: “Het is een intensief en kostbaar traject en vraagt veel van iemand. Wat je kan helpen, is op papier te zetten wat de voor- en nadelen zijn van de keuze die je overweegt. Zet op links alle voors en op rechts alle tegens.”

Wanneer je besluit om een traject, welk dan ook, in te stappen, gaat dat gepaard met veel hoop: gaat het nu wel lukken? “Voor de een pakt dat gunstig uit, de ander heeft keer op keer te maken met teleurstelling en moet zichzelf weer bij elkaar rapen om opnieuw te beginnen,” aldus Van Dam. “In mijn praktijk zie ik heel veel vrouwen die worstelen met een onvervulde kinderwens. Ze zijn het plezier in het leven vaak ergens onderweg kwijtgeraakt. Ze hebben zich afgesloten van hun gevoelens en emoties, het contact met hun lichaam is verdwenen. Hun bekkengebied en buik voelen koud, kil en leeg, waardoor intiem zijn met zichzelf en/of met hun partner moeilijk of onmogelijk is geworden. De seksuele energie die ze ooit hadden is opgedroogd en stroomt niet meer.”

Het traject om zwanger te worden, is loodzwaar en vraagt veel van jou en je eventuele partner. “Het is een enorme uitdaging om in zo’n intense periode in verbinding te blijven met jezelf, je partner, je wensen en je grenzen,” aldus Van Dam. “Maar het is wel noodzakelijk, anders ga je aan jezelf voorbij. Blijf praten. Met elkaar, met familie, vrienden, buren of collega’s. En zoek hulp als je vastloopt. Een mooie uitspraak is: ‘Je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen.’ Goed voor jezelf zorgen is het allerbelangrijkste wat je hebt te doen. Wat heb jij nodig en wat hebben jullie als stel nodig? Wat is goed voor jou? Hoe ver wil je gaan? Wat trekken jullie nog? Wil je lijf dit nog wel?”

Geef rouw de ruimte

Wanneer de kinderwens onvervuld blijft, krijg je te maken met rouw. Van Dam: “Rouw waar weinig oog voor is. Rouw om een kind dat zó gewenst is dat het in je dromen misschien zelfs bestaat, in je hart al is geboren, maar er niet gekomen is. Dat doet erg veel pijn, ook omdat we in een maatschappij leven waarin kinderen mogen krijgen zo vanzelfsprekend is. Confrontatie met (schoon)zussen, vriendinnen, collega’s en buren die ogenschijnlijk makkelijk zwanger zijn geraakt, kan zwaar zijn. Zwangere buiken, ooievaars in voortuinen, kinderwagens, babyshowers en kinderverjaardagen kunnen voelen als een dolksteek in je buik. Om het nog maar niet te hebben over alle gesprekken die altijd en overal over de kinderen gaan. Hoewel je iedereen al het geluk van de wereld gunt, kan het zo ontzettend zeer doen.”

Van Dam adviseert jezelf de tijd te gunnen om te rouwen. “Er is een heel grote droom in duigen gevallen. Dat is niet iets waar je makkelijk overheen stapt. En dat proces heeft zijn eigen tempo, zowel voor jou als voor je partner. Luisteren en elkaar steunen is heel belangrijk, anders bestaat het risico dat je elkaar kwijtraakt. Durf ook om hulp te vragen als jullie er samen niet uitkomen.”

Genoeg is genoeg

Van Dam en haar man voelden na zes IUI-behandelingen en twee IVF-pogingen allebei: genoeg is genoeg. Ze wilden niet meer, in elk geval niet op dat moment. “Ik was inmiddels dertig en we wilden weer gaan leven, niet meer dag in dag uit bezig zijn met hormonen en puncties, maar leuke dingen doen en genieten van wat we wél hadden. Natuurlijk was er ook pijn, veel pijn. Maar die wordt in de loop der jaren anders. Je leert dealen met het verdriet en gaat je leven langzaam anders vormgeven. Langzaam zal de pijn naar de achtergrond verdwijnen, maar helemaal verdwijnen zal die voor veel mensen nooit. Emoties willen gezien worden. En er aandacht aan schenken lucht op. Er blijft een leegte, een gemis. Daar oké mee zijn, die gevoelens niet wegdrukken, dat is de kunst.”

