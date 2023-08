Wandel jezelf gezond(er): bij zó veel stappen per dag verklein je het risico op vroegtijdig overlijden

Tussen de 2000 en 4000 stappen

De resultaten van het onderzoek dat zeven jaar geduurd heeft, werd gepubliceerd in de European Journal of Preventive Cardiology. Hierbij werden 226.889 proefpersonen gevolgd en werd er gekeken naar het aantal stappen dat zij per dag zetten. Wat blijkt? Met slechts 2337 stappen per dag, verklein je het risico om vroegtijdig te overlijden aan hart- en vaatziekten al.

Wanneer je de 4000 stappen aantikt, verlaag je volgens onderzoekers ook het risico op vroegtijdig sterven door andere medische oorzaken. Alle 1000 extra stappen die daarna volgen, verlagen dat risico met zo’n 15 procent. Kortom: blijf wandelen.

De tekst gaat door onder de Instagram-post.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door NOS Stories (@nosstories) op 11 Aug 2023 om 1:38 PDT

Nog een glas?! Als je déze 4 klachten ervaart, moet je meer water drinken

Wat zeggen de experts?

Hoogleraar Maciej Banach, die gespecialiseerd is in cardiologie, leidde het onderzoek. Aan het Britse dagblad The Guardian vertelt hij: “Ons onderzoek bevestigt dat hoe meer je loopt, hoe beter dit voor je is. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen, ongeacht hun leeftijd en woonomgeving.”

Hij vervolgt: “Uit de analyses blijkt dat slechts 4000 stappen per dag genoeg zijn om het aantal sterfgevallen door welke oorzaak dan ook aanzienlijk te verminderen. Daarnaast heb je zelfs nog minder stappen nodig om het aantal sterfgevallen als gevolg van hart- en vaatziekten te verminderen.”

RTL Nieuws ging in gesprek met hoogleraar Erik Scherder over het onderzoek. Ook hij bevestigt dat het zetten van slechts 2000 stappen per dag al gezondheidsvoordelen met zich mee brengt.

“Bij 2000 stappen per dag treden er al gezondheidsvoordelen op die ertoe doen, dat is al langer bekend. Bij 4000 of 5000 boek je grotere winsten voor je gezondheid. En ook het getal 10.000, dat al lang genoemd wordt door wetenschappers, moeten we zeker niet uitvlakken. Dat is een mooi getal waarbij de voordelen nóg groter zijn”, aldus Scherder.

Klein beginnen

Wie meer wil lopen, kan klein beginnen volgens de experts. Loop niet te hard van stapel. Scherder tipt: “Onderbreek het zitten zo vaak als je kunt, en probeer de tijd van zonder onderbreking te bewegen op te rekken. 5000 stappen is al heel mooi, meer is nog beter.”

Bron: RTL Nieuws, The Guardian