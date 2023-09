Snoepkont: zó veel drop kun je per dag eten volgens een deskundige

Hoeveel drop kun je eten op een dag?

“Als je voornamelijk producten eet die in de Schijf van Vijf staan, is er ook wat ruimte voor producten die hier niet in staan. Producten vallen buiten deze aanbevolen schijf als ze veel zout, suiker en/of verzadigd vet bevatten en weinig vezels en voedingsstoffen zoals vitaminen en mineralen. Drop staat er logischerwijs ook niet in.

Om handvatten te geven aan hoeveel je buiten de Schijf van Vijf zou kunnen eten hebben we een indeling gemaakt voor dagkeuzes en weekkeuzes. Dagkeuzes zijn kleine keuzes buiten de Schijf van Vijf die er dagelijks drie tot vijf keer bij passen. Weekkeuzes zijn groter en kunnen er maximaal drie keer per week bij. Vier dropjes zijn een dagkeuze.”

Hoe heeft drop invloed op je lichaam?

“Zoals voor vrijwel elk product geldt, levert drop energie in de vorm van calorieën. Hoeveel calorieën een lichaam nodig heeft hangt af van verschillende punten, zoals geslacht, leeftijd en beweging. Maar voor iedereen geldt: krijg je over langere tijd meer calorieën binnen dan je verbruikt, kom je aan.

Verbruik je meer calorieën dan je binnenkrijgt, dan val je af. Door vaak producten te eten die buiten de Schijf van Vijf vallen, zoals drop, kan overgewicht ontstaan omdat die producten meestal calorierijk zijn.”

Ze vervolgt: “Daarnaast bevat drop het stofje glycyrrhizine. Dit is een bestanddeel van zoethoutwortelextract en zit bijvoorbeeld ook in zoethoutthee. Door het eten of drinken van een grote hoeveelheid drop of zoethoutthee kun je vocht vasthouden en kan je bloeddruk verhogen.

Dit zijn tijdelijke effecten, dus een enkele keer veel drop of zoethoutthee nemen is niet erg. Voor zwangere vrouwen, kinderen en mensen met een hoge bloeddruk is het verstandig om niet te veel drop of zoethoutthee te nemen. Zwangere vrouwen met een hoge bloeddruk kunnen het beter helemaal niet nemen.”

Veggie festijn Déze gezonde groenten moet je vaker eten

Heeft het Voedingscentrum een voedingsadvies voor drop?

“Een volwassene kan op een dag zonder gevaar ongeveer 120 gram drop of een halve liter zoethoutthee eten of drinken. Dit komt neer op ongeveer 20 tot 25 dropjes of drie tot vier koppen zoethoutthee. Je kunt het ook combineren: bijvoorbeeld tien dropjes en een tot twee koppen thee.

Er zijn grote verschillen in de mate waarin iemand gevoelig is voor glycyrrhizine. Vrouwen zijn over het algemeen gevoeliger voor glycyrrhizine dan mannen. Maar ook kleine kinderen, mensen met (aanleg voor) een hoge bloeddruk en mensen met (aanleg voor) vasthouden van vocht.

Deze risicogroepen krijgen het advies om dagelijks niet meer dan 35 milligram glycyrrhizine per dag te nemen. Dit komt neer op ongeveer acht dropjes per dag of een tot twee kopjes zoethoutthee. Voor kinderen geldt een maximum van ongeveer 25 gram drop. Dit komt neer op vijf dropjes per dag.”

Dit artikel verscheen eerder op Margriet.