Waarom je in de zomer meer last kan hebben van angstige gevoelens

Voor sommige mensen die last hebben van anxiety is het oplopen van de temperaturen dan ook alles behalve welkom. Sterker nog, het angstige gevoel wordt in deze maanden juist alleen maar erger. En dat is helemaal niet vreemd. Psycholoog Lindsay Henderson legt uit aan Refinery 29 legt uit dat de grotere druk om naar buiten te moeten en plezier te hebben, kan zorgen voor hogere levels van paniek en angsten.

Sociale druk

"De druk om mee te doen aan alles is een grote factor in onze gemoedstoestand", verklaart ze. Lindsay legt uit dat doordat je andere mensen leuke dingen ziet doen in de zon, het je kan laten afvragen hoe 'wijs' je je eigen tijd indeelt. "Je denkt, ik zou al zoveel plezier moeten hebben gehad nu, want er is nog maar zo weinig over van de zomer."

Temperatuur

Maar het is niet alleen de vrees om dingen te missen waardoor je meer angstige gedachten krijgt. Ook het weer zelf speelt een grote rol. Wanneer het warmer is, krijgt je lichaam een gelijksoortige reactie als wanneer je een paniekaanval hebt. Deze hoge temperatuur zorgt ervoor dat je het gevoel hebt dat last hebt van intense anxiety. Maar eigenlijk kunnen jouw lichaam en geest het verschil niet goed onderscheiden.

"Symptomen als zweten, een zwak of wankel gevoel, misselijkheid voelen, hartkloppingen hebben - al deze dingen kunnen zowel door warmte als door paniek of angst ontstaan."

Summer SAD

De psycholoog legt uit dat niet alleen slecht weer je humeur kan beïnvloeden: '"Reverse Seasonal Affective Disorder (SAD)', ook bekend als 'Summer SAD', zou ongeveer 10% van de mensen treffen die lijden aan de reguliere seizoensafhankelijke stoornis.”

Melatonine

Ze verklaart verder: "In de winter SAD kan verminderd zonlicht een daling van serotonine veroorzaken die depressie tot gevolg kan hebben. De verandering in seizoen kan de balans verstoren van het niveau van melatonine in het lichaam, dat een rol speelt in slaappatronen en humeur. Omdat deze zijn gekoppeld aan SAD in de winter, worden serotonine- en melatoninewaarden ook gesuggereerd als factoren in omgekeerd SAD maar dit is niet als oorzaak bevestigd."

Wees dus vooral niet te hard voor jezelf als het zonnetje schijnt. Alle keuzes zijn goed.