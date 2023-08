Overtuigd van je eigen lelijkheid: alles over de aandoening Body Dysmorphic Disorder (BDD)

Wat is Body Dysmorphic Disorder?

Het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) omschrijft Body Dysmorphic Disorder, afgekort BDD, als een stoornis in de lichaamsbeleving. Het is een aandoening waarbij iemand overtuigd is van diens eigen lelijkheid. Iemand met BDD maakt zich enorm veel zorgen over zijn of haar uiterlijk en zijn of haar imperfecties.

Hierbij komt walging en extreme schaamte veel voor. Op de website van PsyQ, aanbieder van geestelijke gezondheidszorg, wordt benoemd dat BDD kenmerken heeft van een sociale fobie en een dwangstoornis. De negatieve gedachten beïnvloeden vaak het functioneren van een persoon. Iemand kan een bepaald lichaamsdeel lelijk vinden, zoals: de neus, de mond en de kaak, maar ook zijn of haar huidskleur of haar.

Simone (33) heeft body dysmorphic disorder ‘Als ik in de spiegel keek, zag ik een walgelijk monster’

Wat zijn de symptomen van BDD?

PsyQ noemt een aantal symptomen. Waaronder:

Iemand is overtuigd van de lelijkheid van (een deel van) zijn of haar lichaam.

Iemand is obsessief en heeft dwanggedachten.

Iemand is angstig in sociale situaties of vermijdt deze.

Iemand is bang om te worden afgewezen door anderen vanwege bewuste lichaamskenmerken.

Iemand is steeds bezig met de overtuiging dat er iets mis is met een bepaald deel van zijn of haar lichaam, zonder dat daar een reden voor is.

Iemand voert minder sociale activiteiten uit en voelt zich somber.

Iemand besteedt veel tijd aan het uiterlijk en of ondergaat cosmetische operaties (plastische chirurgie).

Behandelmethoden

Patiënten kunnen worden behandeld met medicatie en cognitieve gedragstherapie. In een gesprek met Mijn Gezondheidsgids vertelt psychiater Nienke Vulink: “In eerste instantie starten zij met de medicatie, een vorm van antidepressiva, die op basis van onderzoek effectief is gebleken voor mensen met BDD. Vervolgens komen ze terecht in een dagbehandelingsprogramma die bestaat uit een groep van medegenoten, waarbij alle aspecten van de stoornis aan bod komen.”

Of BDD helemaal te genezen is, is moeilijk te bepalen. Het verschilt namelijk van persoon tot persoon. Echter kunnen de klachten een stuk minder worden als men de juiste behandeling krijgt. Grofweg 60 tot 70 procent van de patiënten leert na een geslaagd behandelingstraject om te gaan met hun klachten. Bij 10 tot 15 procent kunnen deze zelfs volledig verdwijnen.

Men weet vooralsnog vrij weinig over BDD. Het is daarom belangrijk dat we het gesprek over mentale gezondheid continu gaande houden en dat patiënten de hulp krijgen die ze verdienen.

Heb jij vragen over BDD? Op de websites van PsyQ en het AMC kan je meer informatie vinden over BDD en de behandeling hiervan.

Bron: NIH, AMC, PsyQ,Mijn Gezondheidsgids