Factor 50? Dit is waarom het beter is om jezelf met factor 30 in te smeren

Smeren met factor 30 of 50?

Elke factor van een zonnebrandcrème geeft bescherming tegen de zon. De SPF (sun protection factor) vertelt je iets over de hoeveelheid UV-straling die de zonnebrandcrème absorbeert of reflecteert. Hoe hoger de factor van de zonnebrand, hoe hoger de bescherming tegen UV-straling. UV-straling zorgt ervoor dat je huid verkleurt of verbrandt (als je te lang in de zon zit). Hoe snel je verkleurt of verbrandt heeft alles te maken met je huidtype en de zonkracht op het moment van zonnen.

Mensen kiezen vaak voor factor 50, omdat deze SPF de langste bescherming biedt. Dat ís in feite ook zo, maar wel als je je vaak genoeg blijft insmeren. Consumentenbond legt het uit met een duidelijke rekensom: “De factor is kort gezegd de vermenigvuldiging van de tijd waarin je zonder zonnebrand zou verbranden. Als je normaal gesproken na 10 minuten verbrandt, dan verbrand je met factor 30 pas na 10 x 30 = 300 minuten.”

Je moet wel 2mg per cm2 gebruiken en je daarna elke 2 uur opnieuw insmeren. En juist daar gaat het fout. Want mensen die factor 50 smeren, denken vaak dat ze lang beschermd zijn en zijn daardoor veel minder voorzichtig met zonnen. Vaak smeren ze zichzelf minder vaak in, waardoor ze uiteindelijk toch minder goed beschermd tegen de zon zijn.

Een ander nadeel

Nog een nadeel van een zonnebrandcrème met een hoge SPF is dat het voor meer huidirritatie kan zorgen. Deze crèmes zijn vaak heel dik waardoor poriën kunnen verstoppen. Dit kan zorgen voor meer puistjes en oneffenheden op de huid.

Bron: NU.nl